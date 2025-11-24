Isplivala snimka P. Diddyja: Evo kako izgleda nakon više od godinu dana u zatvoru

U javnost je dospjela snimka ozloglašenog repera Seana “Diddyja” Combsa iz zatvora Fort Dix u New Jerseyju, koja prikazuje njegov radni dan u zatvorskoj knjižnici. Video je prvi objavio američki portal TMZ. Na snimci se vidi Combs u zatvorskoj uniformi kako opušteno razgovara s drugim zatvorenicima i obavlja svakodnevne dužnosti.

EXCLUSIVE 🚨 New video shows Diddy wrapping up his work for the evening on Friday at Fort Dix's media library located in the chapel, where he helps gives movies and religious materials to inmates. pic.twitter.com/wPZ53f15Co — TMZ (@TMZ) November 23, 2025

Optužbe i tijek suđenja

Combs je uhićen u rujnu 2024. godine pod optužbama koje uključuju trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i kaznena djela povezana s prostitucijom. Suđenje je započelo u svibnju ove godine, a u srpnju je proglašen krivim za prijevoz osoba u svrhu prostitucije, dok je za teže optužbe oslobođen, navodi BBC.

Kazna i problemi u zatvoru

U listopadu mu je izrečena kazna od četiri godine i dva mjeseca zatvora te novčana kazna od 500.000 dolara, uz obvezu sudjelovanja u programima za mentalno zdravlje i liječenje ovisnosti.

Mediji navode da mu je kazna kasnije produljena za dodatnih mjesec dana zbog kršenja zatvorskih pravila. Navodno je konzumirao alkohol napravljen od fermentiranog šećera, Fante i jabuka te sudjelovao u nedozvoljenom telefonskom razgovoru s tri osobe, samo nekoliko dana prije premještaja u zatvor u New Jerseyju.

