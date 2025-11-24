Isplivala snimka P. Diddyja: Evo kako izgleda nakon više od godinu dana u zatvoru
U javnost je dospjela snimka ozloglašenog repera Seana “Diddyja” Combsa iz zatvora Fort Dix u New Jerseyju, koja prikazuje njegov radni dan u zatvorskoj knjižnici. Video je prvi objavio američki portal TMZ. Na snimci se vidi Combs u zatvorskoj uniformi kako opušteno razgovara s drugim zatvorenicima i obavlja svakodnevne dužnosti.
Optužbe i tijek suđenja
Combs je uhićen u rujnu 2024. godine pod optužbama koje uključuju trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i kaznena djela povezana s prostitucijom. Suđenje je započelo u svibnju ove godine, a u srpnju je proglašen krivim za prijevoz osoba u svrhu prostitucije, dok je za teže optužbe oslobođen, navodi BBC.
Kazna i problemi u zatvoru
U listopadu mu je izrečena kazna od četiri godine i dva mjeseca zatvora te novčana kazna od 500.000 dolara, uz obvezu sudjelovanja u programima za mentalno zdravlje i liječenje ovisnosti.
Mediji navode da mu je kazna kasnije produljena za dodatnih mjesec dana zbog kršenja zatvorskih pravila. Navodno je konzumirao alkohol napravljen od fermentiranog šećera, Fante i jabuka te sudjelovao u nedozvoljenom telefonskom razgovoru s tri osobe, samo nekoliko dana prije premještaja u zatvor u New Jerseyju.
