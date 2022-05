Supruga nogometaša Marka Livaje, Iris, za Slobodnu Dalmaciju progovorila je o njihovom vjenčanju i o tome kako izgleda život žene sportaša.

"Žena je u životu nogometaša sve, ali sve! Ako želiš da tvoj muž bude na sto posto, onda i supruga mora od sebe dati sto posto", istaknula je.

Ona je svoju vjenčanicu kupila usput i sasvim neočekivano kad je izašla kupiti povrće za ručak.

"Nismo ni ja ni on puno filozofirali oko robe. Ja sam haljinu, eto tako, neočekivano kupila, a nije ni on komplicirao, to je sve bilo ekspresno riješeno", rekla je Iris.

Ona se posvetila obitelji, a suprugu pomaže oko njegove karijere.

"Evo, ovako izgleda jedan moj prosječan dan: Lorenzo mi se budi oko šest, a onda i ja s njim, ali ide mi i rano leći, pa navečer mogu odraditi neke stvari, ispeglati i tako. E, onda su ti kava, doručak, pa trening – ili moj ili Markov, onda obavim spizu, pa je kuhanje, ručak…

Ako je lijepo vrijeme, iziđemo malo. Sasvim obično, ali popraćeno i svim onim: 'Može dres, može karta, provjerite molim vas je li ovo Markov potpis na dresu', pa onda ja izigravam 'CSI, FBI… Može li video za sretan rođendan, pa može li video za sve najbolje za svetu pričest?' Ima tu raznoraznih želja – 'može li Marko doći ovdje, može ondje…'

Uživa u obiteljskom životu

Ja još uvijek u podrumu ne štampam dresove, ne tiskam karte, ali stvarno se trudim, koliko god mogu, svima udovoljiti. Pogotovo kada su djeca u pitanju, ali ne možeš sve, ne stigne Marko toliko toga. A za Božić, koje je to tek ludilo bilo! Onda, kažem 'dobro, O.K., idemo vidjeti što se može'. Dakle, to su te tehničke stvari koje je Marko prepustio meni, jer on se uistinu ne bi imao kada baviti time", ispričala je.

Iris voli kuhati i uživa u obiteljskom životu. Ona za svog supruga tvrdi da je "hodajuća emocija" te da nije izbirljiv što se hrane tiče, a otkrila je i da joj ponekad pomaže oko kućanskih poslova.

"Ručak tempiram u točno određeni sat, ali pojest će sve i sve će mu biti dobro. Želim da mi i muž i djeca jedu kako treba, meni je to važno. Naravno, imamo svi mi svojih odušaka. Moj suprug će napraviti, uskočit će, bit će s djecom sam i po nekoliko sati, nikakav problem… On je nepredvidiv. Nikad ga nećeš moći pročitati. Marko ne govori puno, on radi. Svoj na svome je u obitelji i najbližem krugu prijatelja; tu će se otvoriti, biti opušteniji, a svugdje drugo vidjet ćete ga s puno strpljenja, s puno poštovanja prema svima. On je uz to i pun iznenađenja i jako je pažljiv. Moj Marko je hodajuća emocija!"

Iris je prepričala i svoje dojmove s vjenčanja.

"Ma super je sve bilo, stvarno! Vrlo opušteno jer smo i mi opušteni ljudi. A što se tiče kišobrana, ja sam izišla i samo su se stvorili oko mene ljudi s pustim kišobranima, nisam ja ni od koga to tražila. Na ono 'gospođo' još se navikavam, a u crkvi sam se skoro potpisala Rajčić, pobjeglo mi slovo 'R', pa sam onda nešto ispravljala, 'R' u 'L', al' ne vjerujem da sam prva kojoj se to dogodilo", kazala je.

Razlika od 14 godina je nekima smetala

Iris je, kaže, život podredila svom suprugu.

"Moj život, naš život, trenutno je podređen njemu. Zašto? Zato što je sve kratkog vijeka. Njegova karijera trajat će možda šest, možda osam godina, i to je to, i onda ćemo sada posložiti sve da bude najbolje što može biti. To je naša priča, naš dogovor. Sve što mogu napraviti, ja ću napraviti. I meni ništa to nije teško, jer to je moj Marko."

Iris je od svog supruga starija 14 godina, a to je, kaže, nekim ljudima u početku smetalo.

"Kad sam ga tek upoznala, mislila sam – on je malo mlađi, on je mislio – ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo kako će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je."

Iris je upisala Kineziološki fakultet, no studiranje je stavila na čekanje zbog obitelji. Ona i suprug će vjerojatno na medeni mjesec ići kad završi prvenstvo.

"Medeni mjesec bio je na Rujevici. A kad završi prvenstvo, on će možda imati nekoliko dana odmora, pa ćemo, nadam se, uspjeti naći neko vrijeme za sebe."