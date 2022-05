Marko i Iris Livaja s djecom su se prvi put pojavili u javnosti kao bračni par, i od svih mjesta, odabrali su baš poseban događaj na Poljudu gdje su upisali svoja imena u parku "Za sva vrimena".

Veliki dan za obitelj Livaja

Novopečeni supružnici Marko i Iris Livaja na Poljudu su došli s djecom, sinom Lorenzom i kćeri Elizabet, a sve zbog toga kako bi upisali svoja imena u parku "Za sva vrimena", uz to su dali ekskluzivni intervju za Naš Hajduk.

"Meni se čini da je to jedan sasvim logičan slijed s obzirom na to da je suprug to što jest. Po meni, njegovo ime stvarno pripada tamo, a onda i ja i naša djeca. Ovo je jedna super ideja i jedna jako lijepa priča koja će ostati za sva vremena", rekla je Iris u intervjuu.

Podsjetimo, mladenci su uz mnoštvo uzvanika svadbeno slavlje održali u restoranu Adriatic Grašo u kojem su pir u veljači imali Petar Grašo i Hana Huljić. Vjenčanje Marka i Iris uveličala je i slavna pjevačica Jasna Zlokić koja je bila posebna gošća te im je za prvi ples izvela pjesmu "Povedi me", dok ih je kroz noć zabavljala Jelena Rozga.

Iris je za kumu izabrala prijateljicu Lanu Pavić, a Marko za kuma dugogodišnjeg prijatelja iz djetinjstva Matu Mamića. Obred vjenčanja predvodio je svećenik iz Zadra fra Žarko Relota, koji Iris poznaje dok je još bila djevojčica. Marko i Iris bili su u vezi osam godina. Na njihovom vjenčanju bile su mnoge slavne osobe poput Doris Dragović, Ane Gruice Uglešić, Borana Uglešića, Lovre Kalinića i Ivice Šuljka.