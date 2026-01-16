Internet gori zbog Sydney Sweeney i 18+ scena u novoj sezoni 'Euforije'

Objavljen je dugo očekivani trailer za treću i ujedno posljednju sezonu serije „Euforija“, a već prvi kadrovi jasno daju do znanja da gledatelje čeka najintenzivnije poglavlje dosad. U središtu pozornosti ponovno je Sydney Sweeney (28), američka glumica, koja se vraća u ulozi Cassie i prolazi kroz veliku, dramatičnu promjenu.

OnlyFans zaplet uzburkao fanove

U traileru Cassie nastupa u kostimu Playboyeve zečice i snima provokativan sadržaj, zbog čega su se na društvenim mrežama odmah pojavile špekulacije da će u novoj sezoni zarađivati kao kreatorica 18+ sadržaja na platformi OnlyFans. Prema pisanju američkih medija, upravo će taj zaplet biti jedan od ključnih za njezin lik.

Foto: Hbo Max/ferrari/profimedia

Situacija eskalira kada Cassiein zaručnik Nate, kojeg glumi Jacob Elordi (28), australski glumac, zatekne snimanje koje mu se nimalo ne sviđa. „Samo sam stvarala sadržaj“, govori mu Cassie, a napetost među njima jasno daje naslutiti nove sukobe i emotivne lomove.

Foto: Hbo Max/ferrari/profimedia

Društvene mreže gore

18+ scene iz trailera izazvale su lavinu reakcija. Dok dio publike kritizira Sweeney jer se ponovno pojavljuje u provokativnoj ulozi, drugi je brane ili se šale na račun njezina imidža. Mnogi priznaju da će novu sezonu gledati upravo zbog njezina lika, koji je ponovno u fokusu.

Foto: Hbo Max/ferrari/profimedia

Radnja treće sezone skače pet godina unaprijed i prati Rue, koju glumi Zendaya (29), američka glumica i pjevačica, dok pokušava dovesti život u red nakon svih trauma. Trailer potvrđuje povratak i ostalih ključnih likova, uključujući Jules, Lexi i Maddy. Posljednja sezona serije autora Sama Levinsona stiže 12. travnja.

Velika godina za Sydney Sweeney

Za Sydney Sweeney ovo je iznimno uspješno razdoblje. Osim „Euforije“, očekuje je niz filmskih projekata, među kojima su boksačka biografija „Christy“, nastavak filma „The Housemaid’s Secret“, a nagađa se i o njezinoj ulozi u „Vrag nosi Pradu 2“. U nedavnom intervjuu priznala je da se ne boji izazova: „Kad me nešto plaši, obično baš to napravim.“

