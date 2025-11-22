'Pretvaraju se da su sretni': Internet eksplodirao zbog videa nove Miss Universe i direktora

Meksička ljepotica Fatima Bosch (25) okrunjena je titulom Miss Universe 2025., ali njezina pobjeda nije izazvala pozornost samo zbog izgleda, nastupa i uvjerljive dominacije – nego i zbog napetog odnosa s jednim od ključnih ljudi organizacije, Nawatom Itsaragrisilom. Njihov prvi susret nakon proglašenja pobjednice izazvao je ogroman interes javnosti, ponajviše zbog prethodnog sukoba koji je punio naslovnice još tijekom natjecanja.

Nakon što je Bosch osvojila prestižnu titulu, oči gledatelja diljem svijeta bile su uprte u trenutak kada će se po prvi put suočiti s direktorom, čovjekom koji ju je samo nekoliko tjedana ranije javno izvrijeđao. Taj trenutak napokon se dogodio na pozornici, a kamere su zabilježile svaku sekundu njihovog kratkog, ali izrazito napetog razgovora.

Itsaragrisil joj je čestitao, no atmosfera je – kako komentiraju na društvenim mrežama – bila sve samo ne opuštena. Iako su se oboje pristojno smiješili, korisnici X-a i TikToka brže su nego ikad zaključili da iza kurtoazije vrije prava drama.

"Vidite da se suzdržavaju", "Ovo je predobro!", "Nawat se smije kao da ništa nije bilo", "Volim ih gledati kako se pretvaraju da su sretni" – samo su neke od tisuća reakcija koje su preplavile internet.

Podsjetnik na veliki skandal

Fatima i Nawat ušli su u otvoreni sukob tijekom priprema za natjecanje. Bosch je izdvojena iz grupe jer nije snimila video za društvene mreže – pravdala se da mora kontaktirati svoju meksičku direkciju – no Itsaragrisil je izgubio živce i nazvao je “glupačom”. Zatražio je i da je osiguranje izbaci, što je izazvalo šok i zgražanje natjecateljica.

U znak podrške Meksikanki, njih nekoliko – uključujući tada aktualnu Miss Universe Victoriju Kjær Theilvig – napustile su prostoriju. Uslijedila je javna isprika direktora, čak i kroz suze, ali šteta je već bila učinjena.

Tko je nova Miss Universe?

Fatima Bosch dolazi iz Tabasca i već je godinama jedno od najupečatljivijih imena meksičkih izbora ljepote. U svijet natjecanja ušla je 2018., a domaća i svjetska publika odmah su prepoznale njezin potencijal.

Borila se s disleksijom i ADHD-om, o čemu je javno govorila, inspirirajući mnoge. Studirala je modni dizajn, a nakon osvajanja nacionalne krune njezina popularnost eksplodirala je – danas ima više od 2.9 milijuna pratitelja na Instagramu te 1.2 milijuna na TikToku.

I prije finala bila je jedna od najvećih favoritkinja kladionica, a od trenutka kada je sletjela na Tajland postala je jedna od najpraćenijih kandidatkinja u povijesti natjecanja. Mediji su je povezivali s nogometašem Kevinom Alvarezom, no romansu nikada nisu potvrdili.

