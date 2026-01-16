Ingrid Divković o novom životnom poglavlju: 'Četrdesete, kako vas je divno živjeti'

Spisateljica Ingrid Divković (40) ponovno je oduševila svoje pratitelje iskrenom objavom na društvenim mrežama. Nekoliko mjeseci prije svog 41. rođendana, Riječanka se osvrnula na ulazak u četrdesete godine, opisujući ih kao razdoblje mudrosti, zrelosti i duboke ljubavi prema sebi koje je s nestrpljenjem iščekivala.

Iako ističe kako su godine samo broj, a JMBG ne određuje stanje uma ili duše, priznaje da je osjećala kako s navršenih četrdeset godina za ženu započinje "jedna posebna, mudra i zrela avantura".

Spisateljica ovo novo poglavlje naziva "avantura apsolutne revolucije ljubavi u odnosu sa sobom, a potom i s ljudima oko sebe", zaključivši s entuzijazmom: "Ah, ČETRDESETE! Kako vas je divno živjeti". Ova poruka o samoprihvaćanju dolazi u vrijeme velikih osobnih promjena za autoricu. Nakon što je ranije otvoreno govorila o prekidu veze i izazovima majčinstva, kao i o dubokim unutarnjim promjenama koje je prolazila, izgleda kako je u četrdesetima pronašla svoj mir.

U kratkom roku prikupila je brojne pozitivne reakcije i komentare podrške. Pratitelji su joj uputili brojne komplimente, a jedan od komentara posebno se istaknuo: "One nose posebne PREMIJERE", aludirajući na nove početke koje četrdesete godine donose.

Podsjećamo, Ingrid Divković, autorica pet uspješnih knjiga, uključujući bestselere poput "Knjiga za divlju ženu" i "J**e li vas ego?", izgradila je vjernu zajednicu od preko 50 tisuća pratitelja na društvenim mrežama.

