Naša influencerica javno progovorila o smrti oca: Nije mogla sakriti suze pred svojim fanovima

Jedna od najpoznatijih domaćih tiktokerica, Rafaela Seba, na društvenim je mrežama podijelila iznimno emotivnu i tužnu vijest -uoči blagdana preminuo joj je otac. Rafaela je odlučila javno progovoriti o gubitku na svom TikTok profilu, gdje je pratitelji inače prate zbog iskrenog i često humorističkog sadržaja. No, ovaj put obratila se fanovima u suzama.

U objavi je otkrila kako se suočava s velikom boli te koliko joj je teško nositi se s gubitkom voljene osobe. "Ne mogu se sastaviti, ne mogu se sastaviti, pokušavam, ne mogu se sastaviti. Toliko se pokušavam vratiti svojim nekim ritualima, snimanju. Toj kreativi, to je moja ljubav i to volim raditi, i tu pronalazim sreću, ali ne mogu, ne mogu nikako", započela je kroz suze.

Dodala je i kako su ovi blagdani bili sve samo ne blagdani jer je njezin otac preminuo prije Božića. Posebno dirljiv trenutak bio je kada je pričala o velikoj podršci koju joj je otac davao.

"On je bio moj najveća podrška, najveća na svijetu. Znači taj čovjek, ja kad bih izbacila video, on bi bio prvi lajk, prvi bi spremio video, svaki put, svaki bi me put zvao. Pitao bi me kad će novi video, bilo bi tako i sad. Tata želi da nastavim s tim", rekla je influencerica.

Sa svojim pratiteljima podijelila je i kako u ovim trenutcima snagu pronalazi u obitelji i prijateljima.

"Ovaj period ne bi mogla izdržati da nije bilo mame i mojih sestara, mojih prijatelja koji su toliko pazili na mene i ne samo na mene nego na moju obitelj. Toliko sam ponosna i zahvalna što imam ekipu koju imam. A ja ću nakon ovog videa 100% skupi snage i krenut dalje", zaključila je.

