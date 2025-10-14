Influencerica i njena kći pronađene mrtve u stanu: Susjedi su prijavili čudan miris

Brazilska influencerica Lidiana Alina Lorenzo (33) i njezina 15-godišnja kći Miana Sophya Santos pronađene su mrtve u stanu u Rio de Janeiru, nakon što su zabrinuti susjedi prijavili jak i neobičan miris koji je dopirao iz njihovog stana, javljaju lokalni mediji.

Na intervenciju su pozvani vatrogasci iz četvrti Barra da Tijuca, koji su u stanu zatekli beživotna tijela majke i kćeri. Prema informacijama koje prenosi G1, djevojčica pronađena je u dnevnom boravku, dok je tijelo njezine majke, locirano u jednoj od spavaćih soba.

➡️ Influenciadora médica e filha são encontradas mortas no Rio #sbtnews



Lidiane Aline Lorenço e a filha dela, Miana Sophya Santos, de 15 anos, foram sepultadas em Santa Catarina, no fim de semanahttps://t.co/u6Src7PJwc — SBT News (@sbtnews) October 13, 2025

Iz Civilne policije potvrđeno je da je na mjestu događaja proveden forenzički očevid, pri čemu nisu pronađeni tragovi nasilja ni borbe. Oba tijela prevezena su na obdukciju, no točan uzrok smrti za sada nije utvrđen. U tijeku su dodatne toksikološke i laboratorijske analize.

Susjedi su izjavili da majku i kćer nisu vidjeli posljednjih pet dana prije nego što su pronađene mrtve, prenosi G1.

Lidiane Lorenco bila je aktivna na Instagramu, gdje je imala više od 54.000 pratitelja. Osim što se bavila modelingom i influenceringom, bila je i studentica medicine na privatnom sveučilištu u Riju.

