Preminula glumica Diane Keaton

Glumica Diane Keaton preminula je u 80. godini života, potvrđeno iz njezine obitelji. Tužna vijest o smrti jedne od najvećih holivudskih ikona odjeknula je u medijima, a obitelj je izrazila duboku tugu zbog gubitka.

Rođena kao Diane Hall u Los Angelesu, svoj je glumački talent počela brusiti još u srednjoj školi. Nakon studija glume u New Yorku, prvi veliki uspjeh ostvarila je na Broadwayu, gdje je 1968. godine dobila ulogu u kultnom mjuziklu "Kosa". Njezina izvedba u predstavi "Play It Again, Sam" Woodyja Allena donijela joj je 1971. nominaciju za prestižnu nagradu Tony i otvorila vrata Hollywooda.

Svijet ju je upoznao 1972. godine ulogom Kay Adams-Corleone, supruge Michaela Corleonea u remek-djelu Francisa Forda Coppole, "Kum". Iako je u početku sumnjala u svoju ulogu, smatrajući se autsajderom u ansamblu predvođenom Marlonom Brandom i Alom Pacinom, Coppola je u njoj vidio "nešto dublje, smješnije i vrlo zanimljivo". Ta uloga vinula ju je u zvjezdane visine i osigurala joj mjesto u filmskoj povijesti.

Ipak, uloga koja je definirala njezinu karijeru i zauvijek je upisala u anale kinematografije bila je ona u filmu "Annie Hall" iz 1977. godine. Film, koji je njezin tadašnji partner i dugogodišnji prijatelj Woody Allen uvelike temeljio na njezinoj osobnosti, donio joj je Oscara i Zlatni globus za najbolju glumicu. Keaton nije samo odglumila Annie. Suradnja s Allenom izrodila je osam filmova, uključujući klasike poput "Spavač", "Manhattan" i "Zagonetno ubojstvo na Manhattanu", čime je postala jedna od njegovih najvažnijih muza i ključna figura američkog filma 1970-ih.

Svestrana karijera i život izvan platna

Iako je najpoznatija po komedijama, Diane Keaton bila je glumica iznimnog raspona. Oscarovske nominacije zaslužila je i za uloge u povijesnoj drami "Crveni" Warrena Beattyja, obiteljskoj drami "Marvinova soba" te romantičnoj komediji "Ljubav nema pravila" ("Something's Gotta Give"), za koju je osvojila svoj drugi Zlatni globus. Publika ju je obožavala u hitovima kao što su "Tata u drugom stanju", "Klub prvih supruga" i novijoj franšizi "Klub zadovoljnih žena" ("Book Club").

Njezin talent nije bio ograničen samo na glumu. Bila je i redateljica, spisateljica, fotografkinja i pjevačica. U prosincu 2024. objavila je svoj prvi singl, božićnu pjesmu "First Christmas". Izvan svijeta umjetnosti, bavila se dizajnom interijera i prodajom nekretnina te je lansirala vlastite linije posuđa, naočala i vina.

Privatni život Diane Keaton

Njezin ljubavni život često je bio pod svjetlima reflektora zbog veza s nekim od najvećih holivudskih imena, uključujući Woodyja Allena, Ala Pacina i Warrena Beattyja. Unatoč tome, nikada se nije udala. "Ja sam čudakinja. Drago mi je da se nisam udala", izjavila je jednom prilikom.

Najvažniju životnu ulogu, kako je sama govorila, preuzela je u 50. godini, kada je posvojila dvoje djece, kćer Dexter i sina Dukea. "Majčinstvo me potpuno promijenilo. To je najponiznije iskustvo koje sam ikada imala", rekla je.

U svojim memoarima hrabro je progovorila o teškoj borbi s bulimijom koja ju je mučila u dvadesetima, opisujući to razdoblje kao "najnižu točku" svog života. Njezina iskrenost pomogla je destigmatizirati poremećaje u prehrani. Bila je i duboko posvećena svojoj obitelji, brinući se za majku koja je bolovala od Alzheimera te za brata koji se borio s mentalnim problemima.