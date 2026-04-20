Influencerica pregazila automobilom suparnicu s društvenih mreža: Sve je snimljeno

Kako prenosi DailyMail, Gabrielle Carrington, bivša finalistica britanskog X Factora automobilom se zaletjela u skupinu ljudi ispred noćnog kluba, pri čemu je teško ozlijedila svoju suparnicu s društvenih mreža, influencericu Klaudiju Zakrzewsku, poznatiju kao Klaudiaglam.

Cijeli događaj, koji policija istražuje kao pokušaj ubojstva, snimljen je i brzo se proširio internetom.

Do incidenta je došlo oko 4:30 ujutro ispred popularnog noćnog kluba Inca u ulici Argyll, prometnoj lokaciji koja povezuje Oxford Street s ostatkom Soha. Prema izjavama svjedoka i snimkama koje su preplavile društvene mreže, svemu je prethodila žestoka verbalna svađa između dviju žena.

Na zastrašujućoj snimci vidi se kako crni automobil marke Mercedes velikom brzinom kreće prema skupini ljudi na pločniku.

Vozilo je udarilo tri osobe. Najteže je prošla Klaudia Zakrzewska, koju je automobil oborio na tlo i prikliještio ispod sebe, dok su prolaznici užasnuto vrištali i priskakali u pomoć. Poljska influencerica navodno se nalazi u kritičnom stanju u bolnici.

U kaosu je stradao i muškarac u pedesetim godinama koji je u tom trenutku otključavao svoj električni romobil. Zadobio je ozljede koje su liječnici opisali kao one koje mijenjaju život. Treća žrtva, žena u tridesetim godinama, prošla je s lakšim ozljedama.

Tko su akterice londonske drame?

Obje žene u središtu ovog tragičnog događaja poznate su ličnosti na društvenim mrežama, gdje grade karijere kao influencerice s stotinama tisuća pratitelja.

Žrtva, Klaudia Zakrzewska, rođena je u Poljskoj, a na Instagramu pod imenom Klaudiaglam ima gotovo 260.000 pratitelja.

Poznata je po objavama vezanim uz modu, ljepotu i luksuzan stil života, a velik dio vremena provodila je u Dubaiju. Tijekom pandemije Covida-19, izazvala je kritike javnosti zbog putovanja u Ujedinjene Arapske Emirate braneći se tada riječima da je "putovanje njezin posao". Prije nekoliko godina pojavila se i u britanskom dokumentarcu "Price of Perfection", gdje je govorila o svojim iskustvima s estetskom kirurgijom.

S druge strane, za napad je osumnjičena 29-godišnja Gabrielle Carrington, online poznata kao RIELLEUK.

Nju na Instagramu prati više od 360.000 ljudi, a javnosti je postala poznata još 2013. godine kao članica ženske grupe Miss Dynamix, s kojom je stigla do finala popularnog showa X Factor. Na njezinom profilu često su se mogle vidjeti fotografije na kojima pozira pored crnog Mercedesa, sličnog onome koji je korišten u napadu. Carrington je uhićena na licu mjesta pod sumnjom za pokušaj ubojstva, nanošenje teških tjelesnih ozljeda, opasnu vožnju i vožnju pod utjecajem alkohola.

