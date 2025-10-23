Influencer objavio: 'Brigitte Bardot je mrtva'. Brigitte Bardot: 'Tko je idiot...'

Slavna francuska glumica Brigitte Bardot (88) nedavno je oštro reagirala na lažne informacije koje su se proširile internetom. Popularni influencer Aqababe objavio je kako je Bardot preminula, što je brzo izazvalo lavinu komentara i zabrinutosti.

Glumica odgovorila

Nakon što je vijest postala viralna, Bardot je putem društvenih mreža jasno poručila da je živa i dobro se osjeća. “Ne znam tko je idiot koji je proširio lažne vijesti o mom nestanku, ali znajte da sam dobro i da nemam namjeru odustati,” rekla je ljutito.

Je ne sais pas quel est l’imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n’ai pas l’intention de tirer ma révérence. À bon entendeur — Brigitte Bardot (@brigitte_bardot) October 22, 2025

Izlazak iz bolnice i zdravstveni problemi

Bardot je nedavno provela tri tjedna u bolnici zbog manje operacije. Nakon oporavka vratila se u svoj dom u Saint-Tropezu, gdje se odmara. Glasnogovornik je potvrdio da je sada dobro, iako je ranije imala problema s disanjem zbog visokih temperatura.

Ikona francuskog filma i aktivistica

Podsjećamo, Brigitte Bardot stekla je slavu 1950-ih i 60-ih, glumeći u više od 45 filmova i snimivši preko 70 pjesama prije nego što se povukla iz javnog života. Posvetila se zaštiti životinja te je osnovala Brigitte Bardot Foundation 1986. godine.

