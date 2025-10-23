Influencer objavio: 'Brigitte Bardot je mrtva'. Brigitte Bardot: 'Tko je idiot...'
Brigitte Bardot demantirala lažne vijesti o smrti
Slavna francuska glumica Brigitte Bardot (88) nedavno je oštro reagirala na lažne informacije koje su se proširile internetom. Popularni influencer Aqababe objavio je kako je Bardot preminula, što je brzo izazvalo lavinu komentara i zabrinutosti.
Glumica odgovorila
Nakon što je vijest postala viralna, Bardot je putem društvenih mreža jasno poručila da je živa i dobro se osjeća. “Ne znam tko je idiot koji je proširio lažne vijesti o mom nestanku, ali znajte da sam dobro i da nemam namjeru odustati,” rekla je ljutito.
Izlazak iz bolnice i zdravstveni problemi
Bardot je nedavno provela tri tjedna u bolnici zbog manje operacije. Nakon oporavka vratila se u svoj dom u Saint-Tropezu, gdje se odmara. Glasnogovornik je potvrdio da je sada dobro, iako je ranije imala problema s disanjem zbog visokih temperatura.
Ikona francuskog filma i aktivistica
Podsjećamo, Brigitte Bardot stekla je slavu 1950-ih i 60-ih, glumeći u više od 45 filmova i snimivši preko 70 pjesama prije nego što se povukla iz javnog života. Posvetila se zaštiti životinja te je osnovala Brigitte Bardot Foundation 1986. godine.
