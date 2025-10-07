Influencer Marco Cuccurin odjenuo šljokice i bisere pa priznao: 'Osjećam se muževno i seksi'

Hrvatski influencer Marco Cuccurin (24) ponovno je izazvao buru komentara na društvenim mrežama. Ovoga puta objavom kojom je jasno poručio da muževnost ne dolazi izvana već iznutra.

U objavi na Instagramu, Marco je pozirao u upečatljivoj modnoj kombinaciji – prozirnoj majici s dodatkom šljokica i bisera, te lice ukrasio cirkonima naglašavajući kako mu upravo takvi stajlinzi daju dodatno samopouzdanje.

''Od svega najviše volim razbijati stereotip tako da kao muškarac zalijepim šljokice i onda još i odjenem šljokice, a najbolje od svega je što se i dalje osjećam skroz muževno i seksi. Ee vidiš to ti nitko ne može oduzeti, muškost dolazi iznutra, nema veze s vanjštinom. Slažemo se?'', napisao je u opisu.

Objava je izazvala mnogo reakcija, a najviše pozitivnih komentara. ''Znači - WOW", "Bravo za opis Marco, THE MAN", "Ovaj fit je sve", "Visoka moda", bili su samo neki od brojnih komentara.

POGLEDAJTE VIDEO: Stiže li nam zaista ledena zima kakva je nekoć bila? Evo što kaže ugledni klimatolog