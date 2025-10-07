Influencer Marco Cuccurin odjenuo šljokice i bisere pa priznao: 'Osjećam se muževno i seksi'
Objasnio je kako muževnost dolazi iznutra
Hrvatski influencer Marco Cuccurin (24) ponovno je izazvao buru komentara na društvenim mrežama. Ovoga puta objavom kojom je jasno poručio da muževnost ne dolazi izvana već iznutra.
U objavi na Instagramu, Marco je pozirao u upečatljivoj modnoj kombinaciji – prozirnoj majici s dodatkom šljokica i bisera, te lice ukrasio cirkonima naglašavajući kako mu upravo takvi stajlinzi daju dodatno samopouzdanje.
''Od svega najviše volim razbijati stereotip tako da kao muškarac zalijepim šljokice i onda još i odjenem šljokice, a najbolje od svega je što se i dalje osjećam skroz muževno i seksi. Ee vidiš to ti nitko ne može oduzeti, muškost dolazi iznutra, nema veze s vanjštinom. Slažemo se?'', napisao je u opisu.
Objava je izazvala mnogo reakcija, a najviše pozitivnih komentara. ''Znači - WOW", "Bravo za opis Marco, THE MAN", "Ovaj fit je sve", "Visoka moda", bili su samo neki od brojnih komentara.
