Ikona crvenog tepiha: Irina Shayk prisjetila se svojih najblistavijih izdanja u Cannesu

Dok su oči svijeta uprte u 79. izdanje Filmskog festivala u Cannesu, koje se održava od 12. do 23. svibnja, ruska supermanekenka Irina Shayk (40) odlučila je svoje pratitelje na Instagramu povesti na putovanje kroz vrijeme. Objavom niza fotografija prisjetila se svojih najupečatljivijih modnih trenutaka s crvenog tepiha Azurne obale.

U objavi pod jednostavnim naslovom "Povratak canneskim uspomenama", Shayk je podijelila čak 18 fotografija koje svjedoče o njezinoj modnoj evoluciji i odvažnosti tijekom godina. Galerija prikazuje manekenku u nizu glamuroznih i ponekad izazovnih kreacija koje su obilježile crveni tepih prestižnog festivala. Od elegantnih balskih haljina do smjelih prozirnih materijala i minimalističkih kompleta, svaka fotografija priča priču o suradnji s najvećim modnim kućama i njezinoj sposobnosti da iznese i najzahtjevnije dizajne pred bljeskalicama stotina fotografa.

Među prikazanim izdanjima nalaze se neke od njezinih najpoznatijih haljina koje su definirale modu na crvenom tepihu. Obožavatelji su se u komentarima odmah prisjetili upečatljive, gotovo potpuno prozirne žute haljine s visokim prorezom, a jedan je korisnik napisao: "Ona treća u žutoj... također je sjajna". No, to je samo djelić njezina modnog repertoara. Kolekcija uključuje sve - od klasične i elegantne crne baršunaste haljine s potpisom Yves Saint Laurenta, koju je nosila 2025. godine, do potpuno prozirne Gucci kreacije prekrivene kristalima koju je odjenula za zabavu Voguea 2023. godine. Posebnu pozornost privukao je i odvažni dvodijelni kožni komplet koji je malo toga ostavio mašti, pokazujući njezinu hrabriju stranu.

Ikona stila neprestano iznenađuje

Njezina prisutnost u Cannesu postala je sinonim za modni spektakl, a ova objava savršen je podsjetnik zašto je svake godine jedna od najiščekivanijih osoba na crvenom tepihu. Njezina sposobnost transformacije, od klasične holivudske dive u Armani Privé toaleti na točkice do avangardne figure u crvenoj haljini s lancima, čini je jednom od najzanimljivijih pojava u svijetu mode.

Početkom svibnja 2026. plijenila je pažnju na prestižnoj Met Gali u New Yorku, a nedavno je viđena u Milanu u prozirnoj čipkastoj haljini s potpisom Dolce & Gabbana. Uz to, jedna je od glavnih protagonistica Pirellijevog kalendara za 2026. godinu. Njezini pratitelji s oduševljenjem su dočekali ovu modnu rekapitulaciju, ispunivši odjeljak za komentare pohvalama i emotikonima srca. Iako ove godine još nije prošetala crvenim tepihom Palais des Festivalsa, Irina Shayk je ovom objavom još jednom dokazala zašto je neokrunjena kraljica Cannesa, ostavljajući javnost u napetom iščekivanju njezinih budućih modnih odabira.