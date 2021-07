Bivši nogometaš i suprug pjevačice Severine Igor Kojić objavio je na svom Instagram profilu fotografiju sa Zdravkom Mamićem. Pozirali su u jednom kafiću u Mostaru. Uz fotografiju je napisao i poduži tekst u kojem ga je nahvalio.

"Ljudi koji vole nogomet dijele se na one koji vole Zdravka Mamića i na one koje mu se dive i, sve se to zove ljubav“, napisao je u opisu. Zatim je dodao da svi ljudi posjeduju karizmu, ali da samo oni koji konce svoje duše vezuju za nebo mogu je prenijeti drugima. „Mi nismo veliki narod, ali smo narod velikog srca. Srbija ima Dragana Džajića, Hrvatska ima Zdravka Mamića, velikog čovjeka još većeg srca, najvećeg dirigenta i kompozitora hrvatskog nogometa u 21. stoljeću koji je svojim ulaganjem u nevidljivo učinio sve vidljivim“, istaknuo je te dodao da Mamića neki nazivaju bjeguncem te da je on prvi bjegunac, jer njegova definicija bjegunca označava čovjeka koji traga za istinom. „Najhrabriji bjegunac je onaj koji može i ima hrabrosti izaći pred narod i istinom braniti laž“, napisao je Kojić.

Objasnio je i o čemu su razgovarali i kazao je da je razgovor tekao glatko.

"Razgovarali smo o životu, o nogometu, o Hercegovini, dobio sam puno savjeta i postao bogatiji čovjek“, napisao je, a zatim se u tekstu obratio direktno Mamiću. „Dragi Zdravko, ako te ćesar neće, Bosna te voli, Hercegovina još više, a Srbija te i voli i čeka jer nije u redu da pošteni ljudi ostaju pod sumnjom zato što su drugi hrđavi. Istina i pravda je ponekad spora ali dostižna i nalazi se na nebu, a samo hrabri i odabrani je pronađu i na zemlji. Sa željom da te jednog dana vidimo na punoj Marakani uz dobro poznatu pjesmu 'Ne može nam nitko ništa...', voli te tvoj prijatelj! Živjeli Ajmo", kaže Kojić.

Igor je nedavno na Instagramu prestao pratiti suprugu Severinu, kao i ona njega, čime su dodatno rasplamsali glasine o razvodu, o tome se nijedno od njih još nije oglasilo.