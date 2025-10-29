Idila je kratko trajala: Suprug Ane Nikolić pokupio sav novac i pobjegao nedugo nakon vjenčanja?

Pjevačica Ana Nikolić (47) i producent Goran Ratković Rale (57) navodno su imali veliku svađu tijekom boravka u Dubaiju, kamo su otputovali nakon odmora i vjenčanja na Maldivima.

Incident se dogodio tijekom noći u luksuznom hotelu Hilton na Palm Jumeirah, gdje su Ana i Rale odsjeli. U Ujedinjene Arapske Emirate doputovali su kako bi Ana snimila spot za svoj novi singl „Nije mi 22“, prenosi Kurir.

Uzeo joj sav novac i otišao

Nakon burne cjelovečernje svađe, Goran je navodno rano ujutro pokupio svoje i Anine stvari, uzeo sav novac te napustio hotel, najvjerojatnije se uputivši prema Beogradu.

Izvor blizak kompozitoru za Kurir je također otkrio da se čuo s njim, a Rale mu je ljutito poručio: „Pusti je, neka crkne tamo u Dubaiju kao džukela!“ Ani je, prema istom izvoru, ostavio samo putovnicu. Budući da pjevačica više nema novca, trenutno se nalazi u vrlo neugodnoj situaciji – osoblje hotela pokušava je izbaciti jer je došlo vrijeme za odjavu, a ona ne može platiti smještaj.

Tajno vjenčanje na Maldivima

Razlog žestoke svađe zasad nije poznat, ali izvori navode da je riječ o ozbiljnom sukobu, s obzirom na to koliko je Ratković postupio bezobzirno prema svojoj supruzi.

Podsjetimo, Ana i Goran su se proteklog vikenda tajno vjenčali na Maldivima, na prekrasnoj pješčanoj plaži. Vijest o njihovom vjenčanju prvi je objavio Kurir.

