Ida Prester pokazala kako napreduje renovacija kuće: Transformacija je zapanjujuća

Hrvatska pjevačica i voditeljica Ida Prester (46) je na društvenim mrežama podijelila napredak renovacije svog potkrovlja koje je zahvaljujući novim krovnim prozorima, postalo svijetli i funkcionalni prostor. Iako je početak bio pun izazova... Od trulih greda do problema s radnicima, danas se može pohvaliti značajnim pomacima.

Nezgodni uvjeti svakodnevnog života

No, iza ove promjene stoji dug put s brojnim izazovima. Ida Prester je prije nekoliko mjeseci na društvenim mrežama podijelila kako su radovi na renovaciji zbog niza građevinskih problema značajno kasnili. Od trulih temelja do kroničnog manjka majstora, gotovo svaka faza projekta bila je obilježena nekim problemom, tada je na društvenim mrežama otkrila sljedeće: ''Dogodile su nam se sve moguće greške i katastrofe.''

Iako renovacija doma napreduje, Ida se i dalje suočava s otežanim uvjetima života jer je zgrada u kojoj trenutno živi također u fazi obnove zbog posljedica potresa. "S obitelji živim u unajmljenom stanu, a hodnik zgrade se obnavlja", kaže Ida, koja se suočava s bučnim i nezgodnim uvjetima svakodnevnog života.

Podsjetimo da se Ida prije nekoliko godina s obitelji vratila u Zagreb nakon života u Beogradu. Iako je lani pohvalila obnovljenu fasadu kuće svog djeda, još uvijek živi kao podstanarka čekajući dovršetak radova na novoj kući u koju se planira useliti.

