I svjetske face čekale su novog papu: Možete li prepoznati tko se skriva iza ovih naočala?

U četvrtak popodne mnogi su se uputili prema Trg sv. Petra kako bi prisustvovali povijesnom trenutku - dočeku novog pape.

Mnogi su među velikim brojem ljudi primjetili i jednog od najpoznatijeg glazbenika današnjice, Harry Stylesa (31), prenosi Daily Mail. On je mirno stajao među ljudima okupljenim na trgu, a na sebi je imao tamno odijelo te je nosio sunčane naočale.

Iako se Styles još nije javno oglasio o svom prisustvu, mnogi navode da je upravo on bio među svjedocima ovog povijesnog trenutka, nakon dvodnevne konklave. Pjevač se diskretno pojavio među okupljenima, a na glavi je nosio sivu kapu s upečatljivim natpisom "Techno is my boyfriend", što nije prošlo nezapaženo.

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili brojni komentari vezani uz prisustvo pjevača u Vatikanu.

"Najbolji zauvijek", "Harry Styles je stvarno lik – danas je na dodjeli Grammyja, sutra trči maraton u Japanu… a onda, eto ga, u Rimu, čeka papu. Obožavam ga.", "Da sam bar bila tamo", "Ne mogu vjerovati da je novi papa ugledao Harry Stylesa", samo su neki od komentara koji su preplavili društvene mreže.

Osim sudjelovanjem u glazbenoj grupi One Direction, Styles se istaknuo i vrlo uspješnom solo karijerom. Trostruki je dobitnik Grammyja, a pažnju često privlači i svojim odjevnim kombinacijama.

