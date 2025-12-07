Hvali se restoranima i skupim automobilima: Kći Harisa Džinovića s mamom uživa kao kraljica

Đina Džinović (21) ne propušta priliku uživati u životu punim plućima. Tek što se vratila u Beograd s putovanja u Barcelonu, spakirala je kofere i ponovno krenula na put – ovaj put prema Azurnoj obali, gdje nakon razvoda od Harisa Džinovića (74) živi njezina majka, modna dizajnerica Melina Galić (44).

Na društvenim mrežama Đina je svoje pratitelje povela u luksuznu svakodnevicu – dijelila je snimke iz prestižnih restorana, pokazivala specijalitete u kojima uživa te obišla najpoznatije shopping destinacije u Francuskoj.

Posebnu pažnju njezinih objava privukli su i skupi automobili parkirani na ulicama, koji su dodatno naglasili glamuroznu atmosferu ove destinacije.

Majka joj je najveća inspiracija

Osim luksuznih prizora, Đina je nedavno javno dirnula pratitelje emotivnom porukom povodom 44. rođendana svoje majke. Na svom Instagram profilu objavila je dugačku čestitku u kojoj je Melini uputila riječi pune ljubavi i zahvalnosti, nazivajući je svojim “stupom”, “nadom” i “najvećom inspiracijom”.

S mamom je posebno bliska

U poruci je istaknula koliko se divi majčinoj snazi, eleganciji i dostojanstvu te naglasila da se nada kako će jednog dana biti barem djelomično nalik njoj.

Očeva i majčina razlaz nije narušio njihov odnos – naprotiv, čini se da je upravo bliskost s majkom dodatno ojačala vezu između Đine i Meline, što se jasno vidi u svakoj njezinoj objavi.

Đina tako nastavlja živjeti između putovanja, luksuza i obitelji, a njezini pratitelji s nestrpljenjem prate svaki njezin novi korak.

