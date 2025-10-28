Hrvatski Pedro Pascal priznaje: 'Ne bih htio da me slijede blicevi, nego hrpa djece'

Mladi glumac Antonio Agostini (29), kojeg će publika od 3. studenog pratiti u ulozi Marka Vukasa u popularnoj seriji "Divlje pčele", u iskrenom razgovoru za Net.hr otkrio je duboku osobnu povezanost s likom kojeg tumači, svoje jedinstvene rituale prije izlaska pred kamere te važnost obitelji i zajedništva koji ga drže čvrsto na zemlji. Iako mu, kako kaže, često pripadnu negativnije uloge, ova ga je dotaknula na poseban način.

Marko Vukas je kompleksan lik, srednji sin, obilježen osjećajem da je neshvaćen i zapostavljen. Agostini je priznao da je upravo u toj točki pronašao neočekivanu poveznicu sa samim sobom.

Foto: Tom Dubravec

"Ja sam srednji sin i nekad sam imao osjećaj da život nije fer prema meni, samo zato što sam bio baš u sredini", priznao je glumac, ali naglasio je kako to nije ničija greška, već arhetipska pozicija srednjeg djeteta. Upravo ga je ta osobna nota prvi put u karijeri povukla da se "malo i poistovjeti" s likom.

Naglasio je kako su mu obitelj i tradicionalne vrijednosti, zbog konzervativnijeg odgoja, svetinja. Kada se tematika serije poklopila s njegovim najdubljim principima, shvatio je da uloga nije slučajnost.

"Kad sam čitao scenarij, pomislio sam: 'Čovječe, ova uloga mi je predviđena'. Dugovao sam Marku dati najbolju partiju koju trenutno imam u sebi", rekao je uz smijeh.

Foto: Tom Dubravec

Kako se Antonio Agostini priprema za svoje uloge?

Otkrio je i kako prije svakog snimanja ima ritual koji mu pomaže da u potpunosti uđe u lik i fokusira se na ulogu.

"Molim se dragome Bogu, zahvaljujem i predajem njemu u slavu svaki svoj kadar, svaki svoj čin, svaku svoju riječ i misao. Osim toga, smirim se, osvijestim svoje disanje, očistim glavu i uzmem si trenutak tišine, bila buka oko mene ili ne. Pitam se: 'Zašto sam ovdje i s kojim ciljem?' To je osnova dramske situacije", objasnio je Antonio.

Glumac je tijekom razgovora pokazao i svoju skromnu stranu. Više puta je ponovio da je uspjeh serije rezultat rada golemog tima u kojem je svatko jednako važan. S dubokim poštovanjem govorio je o iskusnim kolegama od kojih je učio, ali i o onima iza kamere koji rijetko dobivaju pohvale.

Foto: Tom Dubravec

"Ja sam samo dio nekog velikog mehanizma u kojem je bitan svaki od pojedinih kotačića. Ako se majstor svjetla ne pojavi, ja sam u mraku, ne vidim se. Vrlo je bitno vraćati se nekim osnovnim načelima. Hvala svima, od čistačice do šefa koji mi je dao priliku da učim", zaključio je.

Na kraju se otvorio i po pitanju odnosa slave i privatnog života:

"Htio bih imati svoju privatnost koju njegujem samo sa svojim ukućanima. Ne bih htio da me slijede blicevi, nego hrpa djece".

