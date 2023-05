"Molim vas, vratite ludilo iz prve polufinalne večeri", glasio je komentar na Twitteru. Mnogima je isto prošlo kroz glavu gledajući drugo polufinale Eurovizije koje je, moglo bi se reći, razočaralo. Tek je sada jasno koliko velike šanse Let 3 zapravo ima. Ali, krenimo redom.

Ono što je sigurno je kako za drugu polufinalnu nitko ne može reći kako je netko bio "pokraden", kako to obično zna kružiti u eurovizijskim krugovima. Svih deset kandidata mogli su se pobrojati nakon što je otpjevao svih 16 pjesama, a jedino iznenađenje predstavljala je Gruzija koja je svojom izvedbom na trenutke oduzimala dah. Imali su moćan i atraktivan nastup, ali ni ovoga puta, kao ni u posljednjih sedam godina, se nisu uspjeli plasirati u veliko finale.

Prave "opasnost" za Let 3 mogle bi predstavljati Armenija, Slovenija i Albanija. Uzmimo u obzir kako su sva ova tri nastupa velika kontra u odnosu na nastup hrvatskih predstavnika.

Plesni solo kao loša kopija prošlogodišnje španjolske predstavnice

Armeniju predstavlja Brunette s pjesmom 'Future Lover', a trenutačno se nalazi na 12. mjestu prema kladionicama. Atraktivan nastup i atraktivna izvođačica pokazali su se kao dobar recept za Euroviziju. Laganija balada s promjenom ritma u bržu pjesmu usred koje i ona sama ima svoj plesni solo. To je nešto što je očito postalo popularno ove godine jer su identičan pristup imali i Izrael i Poljska.

Ipak, moramo reći kako nijedan taj plesni solo ne može nadmašiti Chanel koja je prošle godine predstavljala Španjolsku sa svojom pjesmom 'SloMo'. Chanel je u potpunosti pomela konkurenciju i osvojila tada visoko treće mjesto, iza Ukrajine i Velike Britanije. Pa tako izgleda kako se svi izvođači, koji idu u tom smjeru, trude biti kao ona ove godine, samo što im to baš i ne ide za rukom.

Drugačiji i posebni Slovenci

Susjedi Slovenci su pak izveli nešto drugačije i gromoglasan pljesak prelomio se M&S Bank Arenom u Liverpoolu nakon njihova nastupa. Ove ih godine predstavlja Joker Out, indie-rock bend koji je sve pozitivno i ugodno iznenadio svojom pjesmom 'Carpe Diem'. Ovi mladi dečki oduševili su sve ljubitelje Eurovizije pa se na društvenim mrežama mogu vidjeti komentari poput: "Jesu li ovo novi pobjednici?". Iako se nalaze tek na 19. mjestu prema kladionicama, to ne mora ništa značiti. Izgleda da ćemo vidjeti u subotu.

Autentična Albanija

Još jedna izvedba koja je oduševila pratitelje Eurovizije je pjesma Albanije. Autentično, originalno, moćno i s posebnom porukom: "Voli Kao što si volio!". Albina u svojoj pjesmi 'Duje' se osvrće na obiteljske vrijednosti i kako je teško ostati ujedinjen kroz teška vremena. Otpjevana na materinjom jeziku, predstavila je svoju državu na posebnoj, emocionalnoj razini. Ipak, kladionice joj ne predviđaju dobar rezultat u velikom finalu jer se trenutačno nalazi na zadnjem mjestu, odnosno na 26. mjestu.

U kategoriji 'Ostalo'...

Što se ostalih pjesama iz druge polufinalne večeri tiče, mogli bismo još izdvojiti i Poljsku gdje je Blanka sa svojom pjesom 'Solo' izazvala pravu pomutnju. Videoefekata je bilo toliko da je izgledalo kao da je nastup složilo malo dijete u PowerPointu. Ona je isto probala dobar eurovizijski recept i otplesala svoj solo pa još jednom podsjetila na prošlogodišnju predstavnicu Španjolske. I ne, ni Blanki iz Poljske nije pošlo za rukom da makne Španjolku Chanel s trona za najbolji plesni solo koji je Eurovizija do sada imala.

Dok su svi gledali nastup Austrije s pjesmom 'Who The Hell Is Edgar?', mnogi su se pitali što su to Austrijanci poslali na ovogodišnje izdanje Eurovizije. Dobar beat, ali je scenski to izgledalo jako loše jer je bilo dosta praznog prostora na pozornici. A ovakva pjesma zaslužuje da na pozornici ima - sve! Pomalo je i začudio njihov prolazak u finale, ali je ipak u glavi ostalo "Poe, Poe, Poe, Poe, Poe, Edgar Allan Poe", a to je ono što su i namjeravali. I nemojte da vas iznenadi ako se i u samom finalu pozicionira visoko, jer trenutačno drže 9. mjesto prema kladionicama.

Zanimljiv nastup definitivno je imao Cipar. Andrew Lambrou sigurno je sinoć dobio puno novih pratitelja na društvenim mrežama, ali i brojne poruke ženskog roda. Pjesmom 'Break a Broken Heart' zapalio je pozornicu na kojoj je "padala" kiša, a sve je bilo toliko dobro napravljeno da je izgledalo kao da na pozornici stvarno pada kiša. Iako mu kladionice ne predviđaju neku veliku slavu, jer je trenutačno na 20. mjestu, Andrew će sigurno ostati zapamćen na ovogodišnjoj Euroviziji.

Kakve šanse u finalu ima Let 3?

Prema svemu sudeći, drugo polufinale je svakako bilo "lakše" nego prvo i da je Let 3 bio smješten u drugu skupinu, bez problema bi pomeli konkurenciju. Ovako su i među težom konkurencijom i u pravoj skupini smrti pokazali koliko su posebni, drugačiji i moćni. Hrvatske predstavnike uopće ne treba brinuti skupina iz druge polufinalne večeri jer među njima nekih očitih favorita ni nema.

I dalje drže prvo mjesto prema broju pregleda njihova nastupa na YouTubeu. 'Mama ŠČ!' pogledana je već 2,6 milijuna puta! A odmah iza njih nalazi se finski predstavnik Käärijä sa svojom pjesmom Cha Cha Cha, i to s 2,4 milijuna pregleda. Slijedi izraelska predstavnica Noa Kirel i njezina pjesma 'Unicorn' s 2,3 milijuna pregleda te Loreen s 'Tattoo' i dva milijuna pregleda. Naravno, to ne mora ništa značiti, ali ne smijemo zaboraviti ni koliki je 'hype' stvoren oko Leta 3 i koliko navijači Eurovizije imaju poštovanja za njih...

Isto tako, nadamo se da će sve biti u redu s Prljom koji je posljednjih dana prehlađen pa ni nastup u utorak nije bio kako je on zamišljao.

Poredak nije mogao biti bolji: Letovci nastupaju predzanji!

Ono što 'Letovcima' jako ide u prilog je poredak za finale. Poredak se uvijek dijeli na dvije polovice - prvi i drugi dio finalne večeri, koju izvlače sami izvođači tako da na jednu ruku sami kroje svoju sudbinu. Let 3 uspio je izvući drugi dio finalne večeri, a produkcija je odlučila kako će nastupati 25., odnosno predzadnji.

Još uvijek nije poznato kako je publika glasala u prvom, odnosno drugom polufinalu, i ti će podaci biti dostupni nakon što se proglasi pobjednik Eurovizije. Pitanje je zna li produkcija, koja postavlja poredak izvođača, ishod tih glasova iz polufinala jer možda oni znaju nešto što mi ne znamo i možda je baš Let 3 bio među izvođačima koji su osvojili najveći broj bodova u prvoj polufinalnoj večeri te su ih stoga stavili kao 25.

Inače, što kasnije nastupate u finalu, to su vam veće šanse da pobijedite na Euroviziji. Glasanje se otvara tek nakon što svi izvođači predstave svoje pjesme i logično da publika najviše pamti oni koji su bili među zadnjima. Švedska i Finska, koje slove kao najveći favoriti i države od kojih će jedna sigurno osvojiti Eurosong, nastupaju kao deveta, odnosno 13. Za sada su ovo samo nagađanja, a sve ćemo znati sutra navečer. Mislim da nikoga ne bi trebalo čuditi ako naši predstavnici završe i u Top 5... 'Letovci', sretno!