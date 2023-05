POSLJEDNJE PRIPREME / Let 3 otišao na generalnu probu uoči velikog finala: Dok je Mrle na unikatan način pozdravljao novinare, Ivanka je smijući se pila kavu

Riječki sastav Let 3 odlazi na posljednju generalnu probu prije sutrašnjeg finala Eurosonga. Let 3 uspio je izvući drugi dio finalne večeri, a produkcija je odlučila kako će nastupati 25., odnosno predzadnji. To je za letovce odlična vijest jer tako visoki redni broj znači samo jedno - veće šanse da Mama ŠČ! ljudima ostane u uhu nakon što čuju mnoštvo ostalih izvođača.