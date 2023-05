'Mama ŠČ!' Ili vam se sviđa ili vam se ne sviđa. Između baš i nema. Eurovizija je oduvijek poznata kao show kiča, pompoznosti, posebnih i drugačijih pjesama. Naravno, ona nije oduvijek bila takva. Sjetimo se 1974. i ABBA-e koja je predstavljala Švedsku s pjesmom 'Waterloo'. Ili Celine Dion 1988. Ili Loreen s pjesmom 'Euphoria'.

Upravo se Loreen vraća na eurovizijsku pozornicu nakon punih jedanaest godina sa svojom novom hit-pjesmom 'Tattoo'. Nakon što je pomela konkurenciju na švedskom Melodifestivalenu (ono što je hrvatska Dora), kladionice joj predviđaju visoku pobjedu, i to s 39 posto šansi za pobjedu. Čini se kako je pobjednik, odnosno pobjednica zagarantirana. Ili to ipak nije tako?

Veliki problemi u performansu za švedsku predstavnicu

Brojni fanovi Eurovizije nisu zadovoljni njezinim probama u Liverpoolu. Glavni problem predstavlja LED ekran koji visi sa stropa Arene, a teži 1800 kilograma. On je kao takav predstavljen na Melodifestivalenu i postavljalo se pitanje može li se on uopće prevesti u Liverpool s obzirom na to da Europska radiodifuzijska unija (EBU) ima brojne odredbe oko izgleda same pozornice. Iako su i Loreen i njezini fanovi imali velike nade kako se ništa neće trebati mijenjati, EBU je ipak morao intervenirati tako da će ona u današnjoj polufinalnoj večeri morati nastupati s manjim LED ekranom.

Međutim, kritike ne prestaju samo na tome. Brojni švedski novinari objavili su kako je glavni problem poprilično loša vokalna izvedba, a to nije nešto na što su naviknuli njezini fanovi. Mnogi su rekli kako se nadaju da je u pitanju samo tehnički problem. I sama je Loreen nakon prve probe priznala kako nije zadovoljna, ali i obećala kako će sve biti spremno za utorak.

Käärijä ili Let 3?

Drugi najveći favorit za pobjedu, s 24 posto šansi, je Finska koju će predstavljati Käärijä s pjesmom 'Cha cha cha'. Ako su vam kroz glavu prošli neki latino tonovi, onda se jako varate. Jer je ova pjesma u potpunosti nešto suprotno. Mogli bismo ju usporediti s pjesmom naših predstavnika. Ludi kostimi, pjesma na materinjom jeziku i čudni prijelazi iz jedne dionice pjesme u drugu. Käärijä miješa cijeli niz različitih žanrova, a najviše rap, metal i elektronsku glazbu. Za neke neslušljiva, za neke savršeni mix, a poruka - otpuštanje svakodnevnih briga i stresova i uživanje u životu.

Loša vijest je ta da će i finski predstavnik i Let 3 nastupati u prvoj polufinalnoj večeri pa se postavlja pitanje može li publika koja glasa gurnuti u finale dvije pjesme koje igraju na istu kartu, a to je ukratko - ludost.

Konačan prolazak Hrvatske u finale?

I onda dolazimo do Leta 3. Nema što nije rečeno o njima. Dok jedni smatraju kako su originalni i kako Hrvatska ima velike šanse (konačno) proći u veliko finale, drugi smatraju kako je to "sramota za državu". Nemojmo zaboraviti da Eurovizija sve više i više jednači s kičem, stoga ne čudi da su fanovi poludjeli za Letom 3. Imaju sve - moćan performans, unikatne kostime, a i dečki su sami po sebi posebni... Na Euroviziji ove godine nastupa 37 država, a Let 3 se prema kladionicama nalazi na 16. mjestu. Solidno, moglo bi se reći.

U prvoj polufinalnoj večeri u utorak nastupat će 15 zemalja, među kojima i Hrvatska, a prema kladionicama 'Mama ŠČ!' se nalazi na devetom mjestu. Naravno, deset zemalja osigurava prolazak u veliko finale. Uzmimo u obzir kako Hrvatska nije ušla u finale još od 2017. kada nas je predstavljao Jacques Houdek s pjesmom 'My Friend' koja je osvojila 13. mjesto. A od 2009. godine samo su dvije pjesme prošle u finale - jedna od Houdeka, a druga od Nine Kraljić.

Kedžo: 'Imamo šanse za finale, a šušur je itekako dobar'

Jedan od onih koji je imao velike šanse odvesti Hrvatsku u finale je Damir Kedžo, ali su organizatori odlučili odustati od Eurovizije te godine zbog globalne pandemije. Kedžo smatra kako Let 3 ove godine ima jako dobru pjesmu, a to pokazuju i kladionice.

"Dečki su pripremili atraktivan i dobar nastup i stvarno mislim da ove godine imamo šansu proći u finale. Poanta glazbe je da izaziva polarizirajuća mišljenja, a čim ljudi imaju toliko izražen stav o nečemu, automatski se diže i rasprava i cijeli šušur i mislim da je to za pjesmu na Euroviziji i naš nastup itekako dobro", kaže nam Kedžo, a izdvojio je i neke svoje favorite:

"Meni se sviđaju Švedska, Italija, Armenija i Slovenija, tako da su mi pjesme te četiri zemlje, uz Let 3, najbolje. Švedska je uvijek visoko i oni su puno puta već i pobijedili. Gledao sam probe i taj nastup mi je bolje izgledao u Švedskoj, ali velika većina gledatelja koji će gledati Euroviziju neće moći usporediti jedno i drugo jer će velika većina taj nastup vidjeti po prvi put. Djeluje mi da se Loreen malo razboljela i da ne zvuči baš najbolje tako da se nadam da će se oporaviti do navečer."

Let 3: 'Ušli smo u srca glasača i nije nas strah'

Dan uoči njihova nastupa na velikoj pozornici u Liverpoolu, čuli smo se i s Letom 3, a dečki kažu kako su ih svi ondje lijepo primili.

"Osjećamo se kao doma ovdje i stvarno je lijepo zadnjih dana. Ljudi nas vole, valjda imamo tu neku kemiju", kaže nam Prlja pa je prokomentirao šanse za prolazak u finale:

"Sigurno imamo šanse za prolazak dalje, ali nećemo biti razočarani ako se to i ne dogodi. Stvarno smo zadovoljni s cijelom ovom pričom, ali prema ovome što čujemo od strane drugih izvođača i organizatora, mislim da smo nekako ušli u srca glasača i nije nas strah", govori Prlja. Mrle se odmah nadopunio i poručio da do početka nastupa hrvatski narod govori ŠČ! i kako će im ta energija zasigurno pomoći.

Što se tiče samog nastupa i performansa kažu kako nisu ništa trebali mijenjati u odnosu na nastup na Dori i kako su sve ostavili onako kako su htjeli. Otkrili su nam i cijelu pozadinu oko traktora.

"Traktor nije mogao doći zbog Brexita i onda je bilo nekih problema s tim portalima jer kako smo mi sada u tom metaversu, ta teleportacija jednostavno ne funkcionira s Engleskom jer se to poremetilo kada su oni izašli iz Europske unije", našalio se Prlja pa još dodao: "Prilagodili smo nastup većoj pozornici, a čak smo u jednom trenutku krenuli padati s pozornice jer nismo znali koliko je velika. Zaista mislim da ćemo ispuniti i vaša i naša očekivanja i da ćemo svi biti zadovoljni."

Prlja: 'Ovo je skupina smrti'

Mnogi ih uspoređuju s finskim predstavnikom, a oni su se odmah našalili: "On ima cha, mi ŠČ pa je to kao slično. On je iz Istre valjda došao. Ljudi vole crtiće pa nas isto vide kao jednu vrstu crtića, iako mi to nismo. Nema veze, bilo koji glas nam je dobro došao, a mi ćemo biti zahvalni na svakome", kažu nam dečki iz Leta 3.

Ono što je sigurno je kako će puno teže biti proći u finale onima koji nastupaju u prvoj polufinalnoj večeri jer je sama konkurencija puno teža.

"Bilo bi nam lakše da nastupamo u četvrtak jer bismo tamo možda čak bili i prvi, a ovako u utorak možda nećemo ni proći", kaže Mrle, a za kraj je Prlja poručio: "Ovo je skupina smrti, ali na muci se poznaju junaci. Kako bude bit će, mi smo sretni i zadovoljni sa svime što smo postigli, a sve ovo što nas čeka samo može biti plus."