Marie Pascale Bančić kandidatkinja je nove sezone showa 'Život na vagi', čiju ćete transformaciju pratiti na RTL-u i novoj RTL-ovoj platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama.

U sretnom je braku

Marie je komunikativna osoba, izravna koja jako voli svoj posao. Rodila se u Parizu, gdje je živjela do svoje šeste godine, a zatim se preselila u Vrbovec. Marie je supruga upoznala na vrlo zanimljiv način. Naime, poslala je poruku slučajno na krivi broj, nakon čega se nastavila dopisivati s njim, a naposljetku se dogodila ljubav.

'Nismo uspjeli...'

Marie je danas u sretnom braku, no kilogrami su se počeli nakupljati kada je saznala da ne može biti majka. Hrabra veterinarska tehničarka odlučila se na ozbiljnu transformaciju tijela, a za RTL.hr koji predstavlja Voyo otkrila je da ona i suprug planiraju posvojiti dijete.

"To je u stagnaciji dokle god ovo ne obavim. To sad stopiramo dok smo ovdje. Godinu dana ćemo se strpjeti. Navikli smo već da nemamo djece, išla sam na razne umjetne oplodnje, emocije su prije bile strašne kada me netko pitao za to, ali sada sam već oguglala. Htjela sam oduvijek biti majka, ali nažalost, nismo uspjeli", otkrila je.

