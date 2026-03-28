Hollywood tuguje: Preminuo legendarni glumac iz Povratka u budućnost u 95. godini života

Glumac James Tolkan (94), poznat po ulogama u filmovima Povratak u budućnost i Top Gun, preminuo je mirno u svom domu u gradiću Saranac Lake nedaleko od Lake Placida, piše TMZ. Vijest je potvrdio Bob Gale, scenarist i producent franšize Povratak u budućnost. Uzrok smrti nije objavljen.

Nezaboravni likovi

Tolkan je u originalnom Povratku u budućnost iz 1985. glumio strogog ravnatelja srednje škole Hill Valley, gospodina Stricklanda, a u nastavcima iz 1989. i 1990. vratio se toj ulozi i u trećem filmu glumio šerifa Jamesa Stricklanda. Njegov lik Stinger u Top Gunu iz 1986., zapovjednik Mavericka i Goosea, također je ostao u pamćenju gledatelja.

"Tom Cruise bio je izuzetno impresivan. Znao sam od samog početka da će biti sjajan", prisjetio se Tolkan rada na filmu.

Bogata karijera

Glumačko putovanje Tolkana započelo je u seriji Naked City 1960-ih. Tijekom pet desetljeća karijere glumio je u više od 30 televizijskih projekata i isto toliko filmova, uključujući Serpico, Ljubav i smrt Woodyja Allena i seriju Princ s Bel Aira. Njegova posljednja uloga bila je u filmu Ratna sjekira iz 2015.

Posvećenost obitelji i privatnosti

Prije nego što je postao poznat, Tolkan je sudjelovao u Korejskom ratu kao pripadnik Ratne mornarice SAD-a, a nakon otpuštanja zbog srčanog oboljenja posvetio se glumi i diplomirao dramsku umjetnost na Sveučilištu u Iowi. Bio je 54 godine u braku sa suprugom Parmelee Welless, a iza njega su ostale i tri nećakinje. Glumac je uvijek štitio svoju privatnost, a fanovi su ga voljeli zbog njegove topline i legendarnog smisla za humor.

Poštovanje fanova

Iako je više volio miran život, glumca su obožavali fanovi Povratka u budućnost, koji su ga redovito pozivali na okupljanja širom SAD-a i svijeta. Prošle godine, povodom 50. obljetnice premijere filma, Tolkan se pojavio na velikom skupu u New Orleansu, gdje su ga obožavatelji tražili da ih nazove "ljenčinama", u duhu njegove uloge ravnatelja Stricklanda.

