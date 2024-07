Kontroverzni glumac Armie Hammer kojemu je karijera uništena nakon optužbi za kanibalizam i silovanje, gostovao je u emisiji voditelja Piersa Morgana. Voditelj ga je izrešetao pitanjima vezanima uz priznanja djevojaka koje tvrde da im je glumac slao poruke čiji je sadržaj opisivao njegov kanibalski fetiš.

"Jesi li ti kanibal?", upitao je voditelj glumca.

"Znaš li što moraš učiniti da bi bio kanibal?", odgovorio je Hammer. Piers ga je na to pitao je li ikad jeo ljudsko meso, dok je glumac uzvratio rečenicom da nije mislio kako će morati na takvo pitanje dati odgovor.

Hammer je djevojkama slao poruke u kojima izjavljuje da im želi odrezati nožni prst i čuvati ga u džepu. No, on se obranio objasnivši da je slanje poruka o kanibalizmu jedna 'sasvim zabavna fantazija'.

"Na neki način je rođen iz želje, kao što je 'želim te tako potpuno' da je gotovo poput 'želim te pojesti", objasnio je za koncept kanibalizma kao igre uloga.

Urezao inicijale nožem

Zvijezdu filma "'Call Me by Your Name' bivša djevojka Paige Lorenzo optužila je da joj je nožem po koži urezao inicijale. Ipak, on tvrdi da nije bilo baš onako kako je ona opisala.

"Mislim, u toj situaciji nije bilo čak ni krvi. Bilo je to više kao struganje. To je poput parova koji si tetoviraju vlastite inicijale. Garantiram da je to bila tako mala stvar", objasnio je.

Foto: Profimedia

Jedna njegova bivša djevojka optužila ga je za seksualno i emocionalno zlostavljanje, dok je svoju suprugu prevario s više različitih ljudi.

Sve informacije vezane uz njegove seksualne fantazije i ponašanja u prethodnim vezama uništila su mu karijeru, a priznao je da je zbog toga postao suicidalan. Priznao je da je plivao u moru nadajući se da će se utopiti, no tada se sjetio svoje djece kojoj bi nedostajao.

