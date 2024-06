Armie Hammer (37) u glumačke vode bacio se 2008. godine te od tada bio vrlo uspješan u svojoj karijeri. Sve do 2021. godine kada je bio primoran zalupiti vratima Hollywooda jer je mučio nekoliko djevojaka, a bivšu je čak silovao te ju dapače pokušao i pojesti.

Nakon tog skandala Armie se skrivao od javnosti čak tri godine. Krajem prošle godine, Armie se uspio vratiti na javnu scenu. Tada se prvi put oglasio javnosti, predstavivši sebe kao žrtvu. Tvrdio je kako je nepravedno optužen te je skandal smatrao opravdanim. Nedavno je u podcastu "Painful Lessons" progovorio o tom iskustvu te je rekao kako je zahvalan na tome.

"Šta god da su ljudi rekli, šta god da se dogodilo, sada sam na točki svog života u kojoj sam zahvalan za svaki dio toga. Zaista sam vrlo zahvalan na tome, jer se nisam osjećao dobro prije nego što su mi se sve te stvari dogodile. Nikada nisam bio zadovoljan. Nikad nisam imao dovoljno. Nikada nisam bio zadovoljan samim sobom niti sam imao samopoštovanje. Nikada nisam znao kako da volim sebe. Nikada nisam znao kako da sam sebe vrednujem, ali sam radio ovaj posao gdje sam validaciju dobio od toliko drugih ljudi, da nisam morao ni naučiti kako sam sebe cijeniti", rekao je.

Zvali su ga kanibalom

Osvrnuo se i na optužbe da je kanibal.

"Ljudi su me zvali kanibalom. Kao da sam jeo ljude! Šta???? Da li znate šta trebate napraviti da biste bili kanibal? Morate stvarno pojesti te ljude", komentirao je optužbe.

Otkrio je i kako je zbog sve toga pomišljao čak i na samoubojstvo.

Foto: Shutterstock 5. Armie Hammer Glumac (35) je izazvao pomutnju kada je optužen za silovanje bivše djevojke. U ožujku ove godine ona je tvrdila da ju je glumac mentalno, emocionalno i seksualno zlostavljao tijekom njihove četverogodišnje veze. Zbog skandala, Hammer je odustao od nekoliko uloga u filmovima. Glumac je sve te optužbe negirao: "Ne odgovaram na ove bezobrazne tvrdnje, ali u svjetlu zlobnih i lažnih internetskih napada na mene, sada ne mogu mirne savjesti ostaviti svoju djecu", napisao je glumac u svojoj objavi na društvenim mrežama.

"Bila je to smrt ega, smrt karijere. U mom životu eksplodirala je neutronska bomba. Ubila je sve. Bilo je mnogo dana kada sam mislio da ovo više ne mogu podnijeti. Bio sam omražen. To me odmah pogodilo... Bilo je trenutaka… Jednostavno sam otišao sam na obalu, otplivao stvarno daleko i samo sam ležao. Polovičan pokušaj suicida. Ali, onda sam pomislio da ne mogu to napraviti svojoj djeci", iskreno je priznao.

Ispričao je i kako više nema povratka na njegovu holivudsku karijeru, ali planira napisati vlastiti scenarij.

Doživio je traumu u djetinjstvu

Na kraju krajeva, priznao je da je svoje bivše djevojke emocionalno zlostavljao te da je svoj okrutni postupak opravdao jednom traumom iz djetinjstva. Naime, dok je imao samo 13 godina, silovao ga je anonimni mladi svećenik.

Armie Hammer

"Time je seksualnost ušla u moj život na način koji je u potpunosti bio izvan moje kontrole. Osjećao sam se bespomoćno. Nisam mogao ništa u toj situaciji. Seksualnost mi je predstavljena na strašan način u kojem nisam imao nikakvu kontrolu. Tako da je moj interes od tada bio kontrola u situaciji, u seksu", ispričao je, a njegovu priču potvrdila je njegova kuma Candace Garvey.

Slao im je glasovne

Podsjetimo, Hamer je jednu svoju bivšu djevojku navodno silovao, obilježio ju žigom, a drugu je silovao i htio je ubiti kako bi joj "glodao rebra". Armie je sve optužbe demantirao, ali glasovne poruke koje je slao bivšim djevojkama, razotkrile su pravu istinu. U njima je govorio da je maštao da ih "gleda dok ih siluju" te da je masturbirao dok je sve to zamišljao. Slao im je i poruke, u kojima je pisao kako ih želi "ispeći na roštilju".

"Imam fantaziju o tome da neko dokaže svoju ljubav i odanost tako što će da mi dozvoliti da ih vežem na javnom mjestu noću i da njihovo tijelo učini slobodnim za upotrebu", napisao je Armie svojim bivšim djevojkama, koje su pročitale te poruke.

Armie Hammer

Pustile su i gnjusne glasovne poruke koje im je slao.

"Moja oklada je podrazumijevala da se pojavim kod tebe i da te potpuno vežem i onesposobim i da budem u mogućnosti da radim šta god želim sa svakom rupom u tvom tijelu dok ne završim s tobom", izjavio je glumac.

