Holivudski glumac u braku s lijepom Srpkinjom oduševljen Hrvatskom: 'Moram saznati priču'

Holivudski glumac Jay Ellis (44), poznat po ulogama u filmu Top Gun: Maverick i Netflixovoj seriji Running Point, ljetne dane provodi na hrvatskoj obali zajedno sa suprugom Ninom Seničar (40). Par je ovih dana boravio na Visu, gdje su prisustvovali vjenčanju prijatelja, a čarobni prizori otoka ostavili su snažan dojam na američkog glumca.

Ellis je na Instagramu objavio galeriju fotografija s Visa, na kojima je pokazao ljepote otoka, lokalnu gastronomiju i atmosferu koja ga je osvojila. Ipak, najveću pažnju privukao je jedan naizgled običan detalj, stari košarkaški obruč pričvršćen na kameni zid.

"Hrvatska, točnije Vis, ima košarkaški koš pričvršćen na zid star 500 godina – koji je sigurno stariji od same košarke. Tamo sam prisustvovao i vjenčanju dvoje dragih ljudi i jeo jednu od najboljih riba ovog ljeta", napisao je Ellis uz fotografije.

Zatražio pomoć pratitelja

Objava je ubrzo privukla brojne komentare. Glumica Melanie Lynskey napisala je kako joj prizori s Visa "usporavaju otkucaje srca", na što joj je Ellis odgovorio: "To je mir kakav nikada nisam upoznao."

Posebno ga je zaintrigirala priča iza starog košarkaškog obruča, pa je pratitelje zamolio za pomoć.

"Ako itko zna priču o ovom košu, moram je čuti!", poručio je.

Jedan od korisnika odgovorio mu je da su ga vjerojatno postavila djeca, uz šaljivu opasku kako Hrvatska ima "košarkaške priče za koje Hollywood još nije spreman".

Ljubav prema košarci nije slučajna

Ellisovo zanimanje za košarku nije iznenađenje. U seriji Running Point glumi bivšeg NBA igrača i trenera, a i sam je tijekom studija igrao sveučilišnu košarku u Oregonu.

Serija ima i zanimljivu poveznicu s Hrvatskom. U finalu prve sezone klupski skauti najavljuju odlazak u Split i Dubrovnik u potrazi za novim europskim talentima. Autor serije David Stassen kasnije je otkrio da je lik mladog košarkaša nazvao Marko Kukoč kao posvetu hrvatskoj košarkaškoj legendi Toniju Kukoču.

Hrvatsku dobro poznaje i zbog supruge

Glumčeva povezanost s regijom traje godinama i privatno. Od 2015. godine u vezi je sa srpskom manekenkom, glumicom i voditeljicom Ninom Seničar, s kojom se vjenčao 2022. godine u Toskani. Par ima dvoje djece, kćer i sina.

Seničar je također na društvenim mrežama podijelila nekoliko fotografija s Visa, potvrdivši da je obitelj uživala u odmoru na jednom od najljepših hrvatskih otoka.