Helena Minić uklonila prezime Matanić, kontaktirali smo glumicu

Glumica Helena Minić (46) više se ne predstavlja prezimenom Matanić, koje je nosila kao supruga redatelja Dalibora Matanića. Pokušali smo kontaktirati glumicu povodom ove promjene, no nije nam odgovorila na poziv.

Helena je uklonila prezime Matanić na Facebooku i Instagramu, a sada se službeno predstavlja samo svojim djevojačkim prezimenom, Minić.

Podsjetimo, redatelj Dalibor Matanić trenutno je pod istragom zbog sumnje u tri kaznena djela: spolno uznemiravanje, bludne radnje i omogućavanje konzumacije droge.

Podsjetimo, ljubav Dalibora i Helene započela je tijekom rada na predstavi Thelma & Louise, a nakon samo šest mjeseci veze su se vjenčali. Svečanost je održana 6. prosinca 2014. godine u crkvi sv. Foške kod Vodnjana. Par u braku ima troje djece, kćer Lolu te sinove Maxa i Nea.

POGLEDAJTE VIDEO: Od novog posla Ave Karabatić do nebeskog stadiona u neizgrađenom gradu: Ovo je Direktov pregled dana