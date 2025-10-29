KRAJ LJUBAVI? /

Helena Minić uklonila prezime Matanić, kontaktirali smo glumicu

Helena Minić uklonila prezime Matanić, kontaktirali smo glumicu
×
Foto: Matija Habljak/pixsell

Glumica se službeno predstavlja samo svojim djevojačkim prezimenom

29.10.2025.
12:13
Hot.hr
Matija Habljak/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Glumica Helena Minić (46) više se ne predstavlja prezimenom Matanić, koje je nosila kao supruga redatelja Dalibora Matanića. Pokušali smo kontaktirati glumicu povodom ove promjene, no nije nam odgovorila na poziv.

Helena je uklonila prezime Matanić na Facebooku i Instagramu, a sada se službeno predstavlja samo svojim djevojačkim prezimenom, Minić.

Podsjetimo, redatelj Dalibor Matanić trenutno je pod istragom zbog sumnje u tri kaznena djela: spolno uznemiravanje, bludne radnje i omogućavanje konzumacije droge.

Podsjetimo, ljubav Dalibora i Helene započela je tijekom rada na predstavi Thelma & Louise, a nakon samo šest mjeseci veze su se vjenčali. Svečanost je održana 6. prosinca 2014. godine u crkvi sv. Foške kod Vodnjana. Par u braku ima troje djece, kćer Lolu te sinove Maxa i Nea.

POGLEDAJTE VIDEO: Od novog posla Ave Karabatić do nebeskog stadiona u neizgrađenom gradu: Ovo je Direktov pregled dana

Helena Minić MatanićDalibor MatanićBrak
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KRAJ LJUBAVI? /
Helena Minić uklonila prezime Matanić, kontaktirali smo glumicu