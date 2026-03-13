Heidi Klum progovorila o dijagnozi koju smatra svojom supermoći

Jedna od najpoznatijih manekenki svih vremena progovorila je o svojoj dijagnozi koju je neko vrijeme skrivala. Za američki magazin People Heidi Klum otkrila je kako ima ADHD.

"Imam jedan oblik ADHD-a", izjavila je Heidi dodavši kako na svoju dijagnozu ne gleda kao na uteg, već kao na svoju supermoć.

Foto: Luis Yllanes/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Kako je objasnila, ADHD joj omogućava da radi više stvari odjednom. Naime, osjeća kako zbog ADHD-a može raditi više različitih stvari u isto vrijeme pa redovito istovremeno radi na više različitih projekata.

"Ja sam radoholičarka i volim imati sve pod kontrolom", izjavila je Klum dodavši: "Bila sam potpuno usredotočena na emisije koje sam vodila i na to da sve što iz toga nastane izgleda dobro. Volim svoj posao."

Foto: Erik Pendzich/Alamy/Profimedia

Osim što radi kao manekenka i model, Heidi Klum sudjelovala je u brojnim televizijskim projektima kao voditeljica, sutkinja i producentica.

Najpoznatija je po reality showu "Project Runway", u kojem je godinama bila voditeljica i sutkinja te je pomogla popularizirati emisije o modnom dizajnu. Također je bila sutkinja u popularnom talent-showu "America's Got Talent", gdje je ocjenjivala razne izvođače iz cijelog svijeta. Zajedno s Timom Gunnom pokrenula je modni natjecateljski show "Making the Cut", a vodila je i sudjelovala u drugim emisijama poput "Queen of Drags" i "Seriously Funny Kids".

