Heidi Klum progovorila o dijagnozi koju smatra svojom supermoći
Iako na bolesti i poremećaje mnogi gledaju negativno, manekenka Heidi Klum pokazala je sasvim drugačiji način razmišljanja
Jedna od najpoznatijih manekenki svih vremena progovorila je o svojoj dijagnozi koju je neko vrijeme skrivala. Za američki magazin People Heidi Klum otkrila je kako ima ADHD.
"Imam jedan oblik ADHD-a", izjavila je Heidi dodavši kako na svoju dijagnozu ne gleda kao na uteg, već kao na svoju supermoć.
Kako je objasnila, ADHD joj omogućava da radi više stvari odjednom. Naime, osjeća kako zbog ADHD-a može raditi više različitih stvari u isto vrijeme pa redovito istovremeno radi na više različitih projekata.
"Ja sam radoholičarka i volim imati sve pod kontrolom", izjavila je Klum dodavši: "Bila sam potpuno usredotočena na emisije koje sam vodila i na to da sve što iz toga nastane izgleda dobro. Volim svoj posao."
Osim što radi kao manekenka i model, Heidi Klum sudjelovala je u brojnim televizijskim projektima kao voditeljica, sutkinja i producentica.
Najpoznatija je po reality showu "Project Runway", u kojem je godinama bila voditeljica i sutkinja te je pomogla popularizirati emisije o modnom dizajnu. Također je bila sutkinja u popularnom talent-showu "America's Got Talent", gdje je ocjenjivala razne izvođače iz cijelog svijeta. Zajedno s Timom Gunnom pokrenula je modni natjecateljski show "Making the Cut", a vodila je i sudjelovala u drugim emisijama poput "Queen of Drags" i "Seriously Funny Kids".
