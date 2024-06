Princ Harry (39) i njegova supruga, princeza Meghan Markle (42) žele se pomiriti s princezom Kate Middleton (42).

Posljednji put kad je Harry vidio Kate bilo je prošle godine na krunidbi kralja Charlesa III. (75) u Westminsterskoj opatiji.

Nakon što je Kate javno obznanila da boluje od raka, Meghan i Harry pokušavaju doći do nje.

"Meghan se očajnički želi pokazati većom osobom i prekinuti ovu svađu između njih. Njezinom imidžu bi pomoglo to kad bi izgledala kao nekakva vrsta kraljevske spasiteljice. Kad se Kate vrati na posao, nadaju se da će to potaknuti pomirenje između nje, Williama i kralja", rekao je izvor za OK!

Narušeni obiteljski odnosi

Podsjetimo, obiteljski odnosi u kraljevskoj obitelji narušeni su nakon što se Harry preselio s Meghan u SAD 2020. godine.

Princ Harry je u svojim memoarima "Spare" naveo šokantne detalje o odnosu s bratom Williamom. Harry tvrdi da je brat fizički nasrnuo na njega zbog braka s Meghan. Također, navodi da je William rekao za Meghan da je teška, bezobrazna i toksična, što je princa Harryja jako pogodilo.

