Meghan Markle je u subotu najavila dva nova proizvoda svog brenda American Riviera Orchard. To i ne bi bilo tako čudno da to nije napravila netom prije važnog kraljevskog događaja "Trooping the Colour" čime je prekršila kraljevski protokol.

"Trooping the Colour" je važan godišnji događaj na kojem se kraljevska obitelj okupila kako bi obilježila službeni rođendan kralja rođendanskom vojnom paradom koja slavi veze monarha s oružanim snagama.

Meghan je prekršila kraljevski protokol

Na isti dan, kada se ujedno i dogodio prvi javni istup princeze Kate otkad je objavila da boluje od raka, na internetu su se pojavili novi proizvodi American Riviera Orcharda. Igrač Pola i blizak prijatelj princa Harryja, Nacho Figueras, oglasio se na društvenim mrežama samo nekoliko sati prije 'proslave' kraljevog rođendana te je podijelio fotografije proizvoda American Riviera Orcharda koje su mu poslali.

Ekskluzivno za britanski magazin The Mirror, kraljevski komentator Richard Fitzwilliams rekao je: "Navodno su lansirana dva nova proizvoda, džem od malina i keksi za pse. Učiniti to na isti dan kad se održava 'Trooping the Color' pokazuje vrlo naivan pristup marketingu jer znaju da novinari paze na ono što rade."

Dodao i je kako je ovaj kraljevski par oduvijek bio nemilosrdan prema kraljevskim protokolima pa je pritom izjavio: "Primjer takvog ponašanja je objavljivanje trailera za njihovu dokumentarnu seriju 'Harry i Meghan', koja se poklopila s Cambridgeovim putovanjem u Sjedinjene Države na Earthshot Prize 2022."

Obožavatelji i kritičari kontroverznog bračnog para bili su podijeljeni kada su fotografije novih proizvoda dospjele na internet, a neki su nagađali da je to morao biti namjeran potez.

