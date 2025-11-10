FREEMAIL
NIJE ŠTEDIO RIJEČI /

Haris Džinović opleo po kćeri i bivšoj ženi: 'Možda nema što za reći pa je bolje da šuti'

Haris Džinović opleo po kćeri i bivšoj ženi: 'Možda nema što za reći pa je bolje da šuti'
Foto: Neva Zganec/pixsell

'Moram reći da nisam bolovao razvod'

10.11.2025.
8:09
Hot.hr
Neva Zganec/pixsell
Bosanskohercegovački pjevač Haris Džinović (74) ponovno je otvoreno progovorio o razvodu od modne dizajnerice Meline Džinović (44), istaknuvši da je cijeli proces protekao civilizirano, unatoč velikom interesu javnosti. Gostujući u emisiji "Premijera – vikend specijal", poznati pjevač osvrnuo se i na svoju viralnu izjavu "Ja sam kriv samo što sam davao", koja je postala internetski hit.

"Danas je svega za dva dana dosta – tako i mog života. Iskreno, dvije zvijezde su previše u jednoj kući. Samo je jedna prava zvijezda, a druga umišljena. Moj razvod je bio civiliziran. Moje izjave su postale viralne, ali u braku je kod mene sve bilo lagano – sve se moglo. Nisam davao samo novac, davali smo oboje. Možda sam joj dosadio. Svatko ima svoje razloge – ako kaže da više ne želi sa mnom, to je to. Porodicu je teško stvoriti, ali lako rastaviti", rekao je Haris.

Foto: Antonio Ahel

Pjevač je priznao da mu je razvod teško pao, iako je, kako kaže, uspješno kontrolirao emocije:

"Moram reći da nisam bolovao razvod. Kontrolirao sam sebe, iznio sam to lako, iako nije bilo lako".

U kakvom su odnos Haris i njegova kći Đina?

Osim bivše supruge, Haris se dotaknuo i odnosa s djecom te otkrio da s kćeri Đinom trenutno nije u dobrim odnosima.

"Možda njoj ništa nije falilo. Možda nema što za reći, pa je bolje da šuti. Nikada nije htjela razgovarati o borbi za brak. Nisam ni s kćeri u normalnim odnosima – nigdje nije savršeno, ni u jednoj obitelji", iskreno je priznao.

Foto: Antonio Ahel/pixsell

Podsjetimo, Melina Džinović nedavno se zaručila za bogatog biznismena u Monaku. Njezin novi partner, prema pisanju medija, prije samo četiri mjeseca dobio je dijete s mladom Ukrajinkom.

"Melinin novi dečko u lipnju je dobio dijete s lijepom Ukrajinkom. S njom je bio kratko, a iako su prekinuli tijekom njezine trudnoće, on je dijete odmah po rođenju priznao. Melina je s njim u vezu ušla kada je već bio slobodan", otkrio je izvor blizak paru nedavno za srpske medije.

POGLEDAJTE VIDEO: Beskonačnim ispričnicama odzvonilo: Fuchsova ideja nije dobro sjela liječnicima

Haris DžinovićMelina DžinovićRazvodZaruke
