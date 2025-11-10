Haris Džinović opleo po kćeri i bivšoj ženi: 'Možda nema što za reći pa je bolje da šuti'
'Moram reći da nisam bolovao razvod'
Bosanskohercegovački pjevač Haris Džinović (74) ponovno je otvoreno progovorio o razvodu od modne dizajnerice Meline Džinović (44), istaknuvši da je cijeli proces protekao civilizirano, unatoč velikom interesu javnosti. Gostujući u emisiji "Premijera – vikend specijal", poznati pjevač osvrnuo se i na svoju viralnu izjavu "Ja sam kriv samo što sam davao", koja je postala internetski hit.
"Danas je svega za dva dana dosta – tako i mog života. Iskreno, dvije zvijezde su previše u jednoj kući. Samo je jedna prava zvijezda, a druga umišljena. Moj razvod je bio civiliziran. Moje izjave su postale viralne, ali u braku je kod mene sve bilo lagano – sve se moglo. Nisam davao samo novac, davali smo oboje. Možda sam joj dosadio. Svatko ima svoje razloge – ako kaže da više ne želi sa mnom, to je to. Porodicu je teško stvoriti, ali lako rastaviti", rekao je Haris.
Pjevač je priznao da mu je razvod teško pao, iako je, kako kaže, uspješno kontrolirao emocije:
"Moram reći da nisam bolovao razvod. Kontrolirao sam sebe, iznio sam to lako, iako nije bilo lako".
U kakvom su odnos Haris i njegova kći Đina?
Osim bivše supruge, Haris se dotaknuo i odnosa s djecom te otkrio da s kćeri Đinom trenutno nije u dobrim odnosima.
"Možda njoj ništa nije falilo. Možda nema što za reći, pa je bolje da šuti. Nikada nije htjela razgovarati o borbi za brak. Nisam ni s kćeri u normalnim odnosima – nigdje nije savršeno, ni u jednoj obitelji", iskreno je priznao.
Podsjetimo, Melina Džinović nedavno se zaručila za bogatog biznismena u Monaku. Njezin novi partner, prema pisanju medija, prije samo četiri mjeseca dobio je dijete s mladom Ukrajinkom.
"Melinin novi dečko u lipnju je dobio dijete s lijepom Ukrajinkom. S njom je bio kratko, a iako su prekinuli tijekom njezine trudnoće, on je dijete odmah po rođenju priznao. Melina je s njim u vezu ušla kada je već bio slobodan", otkrio je izvor blizak paru nedavno za srpske medije.
