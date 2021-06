Hana Rodić je na svom TikTok profilu objavila video u kojem poručuje Goranu Jurenecu da je više ne može imati.

"Sorry babe", napisala je Hana uz video u kojem je vidljiva njezina transformacija iz "obične" djevojke u glamuroznu divu.

"Bila sam djevojka koju on nije želio", napisala je, a u nastavku dodala: "Sad sam postala djevojka koju on ne može imati".

Par je prekinuo početkom godine

Inače, Hana i Gospodin Savršeni prekinuli su početkom ožujka, a on je sad u problemima s novom djevojkom. Šuška se da su prekinuli, no još se nisu oglasili na temu.

Hani se izgled od početka karijere itekako promijenio, a to je i pokazala u novoj snimci na TikToku. Na jednoj fotografiji koju je objavila na Instagramu svima je dala do znanja da ju je bivši dečko kontaktirao.

"Previše sam otmjena da bi me bilo briga", napisala je u opisu objave.

Uskoro joj se u komentarima javila pratiteljica koju je zanimalo bi li ona oprostila Goranu.

"Divna si. Bi li se vratila Goranu da te on moli za to? Moguće da se pokajao za sve što je radio", napisala je, a Hana joj je odmah odgovorila uz emotikon koji plače od smijeha: "Molio je on već".