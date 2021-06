Ljubavna bajka Hane Rodić i Gorana Jureneca započela je prije nešto više od dvije godine zahvaljujući RTL-ovom showu "Gospodin Savršeni". Hana je čak krajem listopada prošle godine, po izlasku iz "Zadruge" najavljivala da se ona i Goran sele u London. No idila je brzo završila, točnije u ožujku ove godine Hana je objavila da je njenoj vezi s Goranom došao kraj.

Prekinuli nakon dvije godine veze

"Dragi moji, danas sam stavila točku na odnos s Goranom i vrijeme je da to saznate. Molim vas da mi ne pišete što i kako. Trenutno mi je jako teško zbog svih stvari koje sam saznala. Zamolila bih vas za razumijevanje i podršku koja mi je sad stvarno potrebna.“, poručila je Hana tada na Instagramu. Zatim je Goran otpratio Hanu na toj društvenoj mreži. Nije dugo trebalo da mu Hana uzvrati istom mjerom. I ona je maknula sve njihove zajedničke fotografije, a ostavila je samo dvije koje su službeno odradili nakon realityja "Gospodin Savršeni" te je i ona njega otpratila.

Goran se nije mogao suzdržati pa je ponovo za javnost otvorio svoj profil i pojasnio što se dogodilo između njega i Hane. Otkrio je da se na Instagramu nije jako dugo pojavljivao jer je bio jako nesretan te da javno priznaje da je napravio veliku grešku. Goran je shvatio da Hana nije osoba s kojom može graditi budućnost. Jedina osoba s kojom je tada imao kontakt bila je njegova bivša djevojka Claudia te su ubrzo počeli razvijati osjećaje jedno prema drugom.

Goran je prevario Hanu s Claudijom

"Žalim samo da prema Hani od početka nisam bio iskren i da sam ju lagao!... Boli me srce jer sam je toliko povrijedio... Jako sam pogriješio, želim se Hani ispričati i svima vama, kojima smo već od prošle godine nešto odglumili", istaknuo je Goran krajem ožujka. Uskoro se javila i Hana sa svojom stranom priče.

"Laži publiku kao što si i mene... Ja sam te jednostavno htjela prekrižiti iz života, ali ti ne znaš biti muškarac", poručila mu je Hana, napisavši kako ima "skrenove i datume" poruka koje su razmijenjivali.

Ubrzo se opet oglasio i Goran, opet na Instagramu. "Želiš da i ja počnem stavljati screenshotove tko ti npr. plaća Airbnb u kojem si još uvijek jer nisi imala za stan? Sram te bilo što se spuštaš na taj nivo", prepucavao se Goran s bivšom curom. Gospodin Savršeni priznao je da je 23-godišnjakinju prevario s bivšom djevojkom Claudijom. Hana je reagirala preko storyja na Instagramu te se zaprijetila odlaskom na sud.

Hana se Goranu prijetila sudom

"Dragi moji, sada sam vidjela što je gospodin objavio i da od mene želi napraviti jadnicu i paćenicu koja za njim trči i nema ništa. Ja sam sebi u Zagrebu napravila jedan lijep život kojega mi neuspješni sadist neće uništiti. Ja sam ta koja je bila lagana i varana. Pustite me na miru", rekla je Hana u videu pa priložila screenshotove WhatsApp razgovora s Goranom u kojem joj on objašnjava da ju još voli premda ju je blokirao na društvenim mrežama. Svojim pratiteljima 23-godišnjakinja je poručila da sada mogu vidjeti "tko tu laže". "Molim te prestani inače ćemo se vidjeti na sudu", poručila je Hana bivšem dečku Goranu.

Međutim, ni tu nije kraj ovoj sapunici, koju baš nitko nije mogao predvidjeti. Iako se više ne prozivaju izravno i imenom, bivši ljubavnici nastavljaju objavljivati ne tako zagonetne statuse, dajući do znanja da još uvijek nisu zakopali ratnu sjekiru.

Krajem ožujka preko Instagrama javio se Goran koji je uz fotografiju na kojoj pozira sam, napisao: "Hvala ljudima koji su ušli u moj život i učinili ga boljim. I hvala onima koji su iz njega izašli i učinili ga predivnim", pa dodao hashtag "uči iz svoje prošlosti". Samo nekoliko sati poslije, oglasila se i Hana (očito pročitavši znakovitu objavu svoga bivšeg dragog). Ona je također pozirala solo i opisu fotografije poručila: "Budi ona seksi bivša djevojka koju sadašnja cura tvoga bivšeg dečka uhodi na društvenim mrežama."

"Goran nije muškarac", ističe Hana

U intervjuu za Jutarnji list Hana Rodić otkrila je zašto misli da Goran "nije muškarac".

"S time što sam rekla mislila sam na to da sam ja bila tiha pred javnosti i nisam htjela naglašavati da sam prevarena žena, jednostavno nastaviti sa svojim životom. Gospodin se odlučio oglasiti na društvenim mrežama te, pokušajem da me ocrni i predstavi kao nekoga tko je ovisan o njemu i o našem odnosu, sam sebi iskopao jamu. Valjda je mislio da će dobiti suosjećanje od publike, ali čini mi se da je samo pogoršao situaciju. Zbog toga mislim da nije muškarac", rekla je Hana za Jutarnji. Otkrila je da su na neke stvari gledali drugačije, no da je to normalno u vezama. Ističe kako ne vjeruje da joj Goran nije imao srca reći kako voli drugu jer joj je tvrdio da ju voli i tražio da mu se vrati.

Goran je navodno prekinuo s Claudijom

Goran je neko vrijeme uživao u vezi s Claudijom Lucijom Pioch s kojom se i uselio u stan u Londonu da bi ju početkom lipnja otpratio s Instagrama. Oni su donedavno planirali vjenčanje i djecu.

"Brak i djeca su kruna svake veze i naravno da maštamo o djeci. To je najbolje što se jednoj zdravoj vezi može dogoditi. Oboje to želimo i vidjet ćemo što će se dogoditi u budućnosti", rekao je Goran. Njih dvoje se još nisu oglasili o prekidu, mada se naveliko po medijima šuška o tome. Hana je u međuvremenu u srijedu objavila fotografiju na kojoj pozira sređena, a svima je u komentarima dala do znanja da ju je bivši dečko kontaktirao.

Molio Hanu da mu se vrati

"Previše sam otmjena da bi me bilo briga", napisala je u opisu objave.

Uskoro joj se u komentarima javila pratiteljica koju je zanimalo bi li ona oprostila Goranu.

"Divna si. Bi li se vratila Goranu da te on moli za to? Moguće da se pokajao za sve što je radio", napisala je, a Hana joj je odmah odgovorila uz emotikon koji plače od smijeha: "Molio je on već".