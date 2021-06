Reality zvijezda i poduzetnica Hana Rodić pratiteljima na Instagramu pohvalila se je da je bila kod frizera. Podijelila im je fotografiju na kojoj je pozirala sređena, a svima je u komentarima dala do znanja da ju je bivši dečko Goran Jurenec kontaktirao.

Hana je pozirala u ružičastoj haljini ubojitog dekoltea, a odlučan pogled uputila je prema kameri. "Previše sam otmjena da bi me bilo briga", napisala je u opisu objave.

Uskoro joj se u komentarima javila pratiteljica koju je zanimalo bi li ona oprostila Goranu.

"Divna si. Bi li se vratila Goranu da te on moli za to? Moguće da se pokajao za sve što je radio", napisala je, a Hana joj je odmah odgovorila uz emotikon koji plače od smijeha: "Molio je on već".

Inače, Goran je danas na Instagramu blokirao svoju djevojku Claudiju Luciju Pioch te je obrisao njihove zajedničke fotografije. Njih dvoje se još nisu oglasili o prekidu, mada se naveliko po medijima šuška o tome.