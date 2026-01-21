Hana Hadžiavdagić: 'Koliko sam puta poželjela okrenuti broj na koji se nikada više nećeš javiti'

Poznata regionalna influencerica i poduzetnica Hana Hadžiavdagić Tabaković, čiji život pratitelji često doživljavaju kroz prizmu glamuroznih putovanja i događanja, pokazala je svoju najranjiviju stranu emotivnom objavom na Instagramu. 41-godišnjakinja ju je posvetila svom pokojnom ocu na devetu godišnjicu njegove smrti, otvorivši dušu i izazvavši lavinu reakcija.

'Bio si najbolji tata ikad'

Uz dvije fotografije iz djetinjstva koje prikazuju bezbrižne trenutke s ocem, Hana je napisala dugačak i iskren tekst u kojem se prisjetila svega što ga je činilo posebnim i koliko joj nedostaje svakoga dana. Opisala je kako joj fali njegov glas, osmijeh i mir koji je nosio svojim humorom. Prisjetila se kako ju je s tri godine učio skijati i usadio joj hrabrost koju je, kako kaže, naslijedila od njega. "Jer ti si hrabro branio mene i naš grad sve te četiri godine opsade, a ništa nisi tražio niti dobio zauzvrat. Ponosna sam što si čovjek, a trudim se biti taj dobri čovjek i ja", napisala je, odajući mu počast ne samo kao ocu, već i kao čovjeku.

Jedan od najdirljivijih detalja u objavi je spominjanje njegovog starog broja mobitela. "061 135 112 koliko sam puta poželjela okrenuti taj broj na koji se nikada više nećeš javiti", podijelila je s pratiteljima, ogolivši dubinu svoje tuge. Izrazila je i žaljenje što njezin otac nije doživio uspjehe koje je postigla sa suprugom Tarikom te što nije imao priliku provoditi više vremena s njim, pogotovo jer su dijelili veliku strast prema automobilima. "Žao mi je što mu nisi mogao pričati o svojoj vožnji relija... Znam koliko bi se radovao i isprobavao Tarikove igračke koje čuva u garaži", emotivno je zaključila svoju posvetu.

Lavina emotivnih reakcija i podrške

Objava je snažno odjeknula među njezinim pratiteljima, koji su joj u komentarima pružili bezrezervnu podršku. Mnogi su priznali da ih je rasplakala te su i sami podijelili svoja iskustva s gubitkom voljenih osoba. "Draga Hana, rasplakala si me. Ja sam izgubila didu koji mi je bio sve, dido, tata, oslonac... i napisala si sve što bih ja napisala njemu. Najbolji način da oni žive jeste da mi živimo vrijednosti koje su usadili u nas", samo je jedan od stotina komentara koji svjedoče o tome koliko je njezina iskrenost dirnula ljude.

