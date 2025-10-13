Halidov četveronožni prijatelj Bendžo ne jede, ne pije i uzalud ga čeka kod kuće

Bosna i Hercegovina, ali i cijela regija, danas se posljednji put oprašta od Halida Bešlića, legendarnog kralja narodne glazbe koji je, podsjetimo, preminuo 7. listopada. U ponedjeljak je održana komemoracija, a povorka s njegovim lijesom, praćena morem ljudi, uputila se prema groblju na Halidovo posljednje počivalište.

Srcedrapajuć prizor u emisiji

Bosanskohercegovačka televizija Face TV objavila je dirljiv prilog koji je duboko ganuo gledatelje. Halidov dugogodišnji prijatelj Vlado Pejić otkrio je potresne detalje o pjevačevom vjernom psu Bendži, koji teško podnosi gubitak svog vlasnika.

„Bendžo je Halidov pas, star 15 godina. Vidite da već teško hoda, ali što ćete – tako je to. Legne i ne može dalje. Halid ga je pronašao na ulici prije 15 godina, doveo kući i othranio. Sada je ostario, ali otkako se Halid razbolio, a naročito nakon što je preminuo, Bendžo ne jede niti pije vodu“, ispričao je Vlado.

Veterinari nudili pomoć

„Vidite da jednostavno ne želi. Nema tu puno za reći. Bio nam je vjeran, igrali smo se s njim 15 godina. On je svoju misiju kod nas odradio i to pošteno. Ovog trenutka već su se javila dva, tri veterinara iz Vogošće koji su ponudili da ga pregledaju i pomognu koliko mogu“, dodao je Pejić, pokazujući na psa koji je, osim zbog starosti, sada shrvan i tugom za svojim gazdom.

