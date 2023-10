Omiljeni pjevač mnogih hrvatskih nogometnih reprezentativaca, koji su ga zvali da im pjeva čak i na svadbama, Halid Bešlić (69) sada uživa s obitelji, ali u životu je doživio mnoge teške trenutke.

Početak njegove veze sa Sejdom

Kako piše Stil, Halid je rođen u zaseoku Vrapci u općini Sokolac u Bosni i Hercegovini. Svoju sadašnju suprugu Sejdu upoznao je u počecima njegove glazbene karijere snimivši svoj prvi singl.

U početku njihove veze, Sejda je radila u tvornici čokolade, ali ubrzo je napustila je svoj posao kako bi se mogla u potpunosti posvetiti Halidu i širenju obitelji. Nakon nekoliko godina dobili su sina Dinu, a Halid s ponosom ističe da je Sejda bila ne samo njegova supruga, već i oslonac, temelj obitelji te da ih jedino smrt može razdvojiti.

Operacija tumora

Iako je njihova duboka želja bila imati još djece, sudbina je stavila težak ispit pred njih. "Operacija tumora je Sejdi uskratila mogućnost da ponovno postane majka, bili smo užasno tužni zbog toga", rekao je Halid.

Ipak, sreća im se osmjehnula 2014. godine kada su postali djed i baka. Naime, njihov sin Dino i snaha Mahira dobili su blizance, a u obitelji Bešlić bio je to veliki blagoslov. Stoga je Halid odlučio smanjiti broj nastupa kako bi proveo više vremena sa svojom obitelji u kojoj je uživao u svakom trenutku kojeg je dijelio s unucima.

"Unuci su mi promijenili život. Nisam vjerovao da se to može dogoditi. Igramo se, družimo i već me prepoznaju na televiziji, počnu mahati rukama i kažu: 'Deda!'. To je radost", rekao je Halid za Stil.

Prometna nesreća

Još jedan težak trenutak za Halida bio je 2009. godine kada je doživio prometnu nesreću u kojoj je zadobio ozljede lica i desnog oka. Doktori u BiH, Turskoj i Belgiji pokušavali su mu spasiti vid, ali bezuspješno.

Iste godine, nakon što se oporavio, održao je dva velika koncerta u Zagrebu, a dobio je stakleno oko u kojem je liječnik iz Njemačke čak pogodio i boju pa se razlika gotovo i ne vidi.

"Svaki dan prolazim pored mjesta gdje sam doživio nesreću. Stalno pomislim je li se tada nešto moglo promijeniti. Imam posljedice što ne vidim na oko, ali ostalo sam sanirao. Vrijeme brzo prolazi, stižu me godine, refleksi zatuplju", rekao je Halid.

Karijera nakon nesreće

Nakon nesreće objavio je album pod nazivom "Romanija", nakon čega se govorilo da je njegova karijera tu možda završila, ipak, Halid je 2018. godine objavio pjesmu "Taman je", koja je najavila njegov novi album te postala veliki hit.

Bešlićeva karijera traje već više od 30 godina, a prodao je i milijune nosača zvuka te održao tisuće koncerata, od kojih su mnogi bili humanitarnog karaktera.

