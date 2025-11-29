Guinnessov rekorder i zvijezda Severininog spota odlazi u mirovinu?

Nakon niza rekordnih uspjeha, hrvatski rekorder u ronjenju na dah Vitomir Maričić (40), jedan od najpoznatijih domaćih ekstremnih sportaša, otkrio je za Story da ozbiljno razmatra povlačenje iz natjecateljskog sporta. Iako je tek u četrdesetoj, njegova biografija prepuna je postignuća koja bi mnogi skupljali cijeli život.

Život ispunjen rekordima i avanturama

Maričić je ovoga ljeta oborio Guinnessov rekord u statičnom zadržavanju daha, izronivši nakon čak 29 minuta i 3 sekunde. Tijekom karijere skupljao je trofeje u ronjenju, triatlonu, dizanju utega i brojnim drugim disciplinama. Radio je i kao trener, sudjelovao u velikim ekspedicijskim projektima i putovao po više od 100 zemalja.

Uz sport, okušao se i u neobičnim poslovima – od rada u cirkusu i modelinga do gradilišta na Novom Zelandu. Glumio je i u Severininom spotu „Dobrodošao u klub“.

‘Mentalno sam zasićen, vrijeme je za nove izazove’

Kako kaže, razmišljanje o mirovini nije iznenadna odluka. Maričić smatra da je dao dovoljno u natjecateljskom sportu i da sada želi istraživati druge izazove. Dodaje da mu treba stabilniji život jer posljednjih godina u Hrvatskoj provodi tek nekoliko tjedana.

"I dalje treniram intenzivno, ali možda je vrijeme da se više posvetim specijalnim projektima i trenerskom poslu", rekao je, otkrivši kako je u planu i priprema za najdublji zaron na svijetu te novi Guinnessovi rekordi.

Od ozljede kralježnice do svjetskog vrha

Njegov put nije bio jednostavan – nakon ozljede kralježnice u mladosti liječnici su mu savjetovali potpuno odustajanje od sporta. Unatoč tome, postao je jedan od najboljih svjetskih ronioca na dah i više je puta doživio ‘blackout’, što opisuje kao „granice koje svaki ronilac jednom prođe“.

Povratak korijenima

Premda je godinama živio po cijelom svijetu, najviše ga privlači rodna Rijeka. Tamo posjeduje stan i, kaže, vidi idealan balans između prirode, infrastrukture i kvalitete života.

"Trening nikad neće nestati iz mog života, ali želim se više baviti edukacijom i radom na ekološkim projektima", zaključio je.

