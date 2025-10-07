Gradonačelnik Bosilj najavio Thompsonov koncert u Varaždinu: 'Nisam za zabrane'

Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj (57) nedavno je najavio kako će početkom prosinca u dvorani Arena u Varaždinu nastupiti pjevač Marko Perković Thompson (58).

"Vrlo vjerojatno ćemo početkom 12. mjeseca imati koncert Thompsona u Areni", poručio je varaždinski gradonačelnik za VTV televiziju, prenosi Varaždinski.hr.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

"Zato jer je Varaždin otvoren grad. I bez obzira na moja politička uvjerenja, jer nikad nisam bio ni za kakve zabrane", dodao je Bosilj.

Koncerti u Osijeku

Podsjetimo, Thompson će u Osijeku krajem studenog održati dva spektakularna koncerta u dvorani Gradski vrt. Kako neslužbeno doznaje SiB.hr, koncerti će se održati 21. i 22. studenog, a očekuje se da će dvorana biti ispunjena do posljednjeg mjesta.

Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

Iako su se ranije spominjali mogući koncerti na osječkom sportskom aerodromu ili stadionu Gradski vrt, pjevač se odlučio na manju, ali intimniju lokaciju. S obzirom na ogromnu popularnost, može se očekivati velika potražnja za ulaznicama pa nije isključeno da će se naknadno dodati još jedan datum.

