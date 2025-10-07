Gradonačelnik Bosilj najavio Thompsonov koncert u Varaždinu: 'Nisam za zabrane'
Pjevač bi trebao nastupiti u prosincu, kako kaže varaždinski gradonačelnik
Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj (57) nedavno je najavio kako će početkom prosinca u dvorani Arena u Varaždinu nastupiti pjevač Marko Perković Thompson (58).
"Vrlo vjerojatno ćemo početkom 12. mjeseca imati koncert Thompsona u Areni", poručio je varaždinski gradonačelnik za VTV televiziju, prenosi Varaždinski.hr.
"Zato jer je Varaždin otvoren grad. I bez obzira na moja politička uvjerenja, jer nikad nisam bio ni za kakve zabrane", dodao je Bosilj.
Koncerti u Osijeku
Podsjetimo, Thompson će u Osijeku krajem studenog održati dva spektakularna koncerta u dvorani Gradski vrt. Kako neslužbeno doznaje SiB.hr, koncerti će se održati 21. i 22. studenog, a očekuje se da će dvorana biti ispunjena do posljednjeg mjesta.
Iako su se ranije spominjali mogući koncerti na osječkom sportskom aerodromu ili stadionu Gradski vrt, pjevač se odlučio na manju, ali intimniju lokaciju. S obzirom na ogromnu popularnost, može se očekivati velika potražnja za ulaznicama pa nije isključeno da će se naknadno dodati još jedan datum.
