Gospoda Savršeni dodijelili prestižnu nagradu: Karlo i Petar zablistali na Večernjakovoj ruži

Večeras je atmosfera na dodjeli Večernjakove ruže bila posebno vesela, a jedan od najupečatljivijih trenutaka pripao je popularnim zvijezdama RTL-ovog reality showa Gospodin Savršeni – Karlu Godecu i Petru Rašiću.

Elegantni i simpatični, Godec i Rašić izašli su na binu s osmijehom i svojom karizmom odmah osvojili publiku. Njihov zadatak večeras bio je otkriti pobjednika u kategoriji “Radijska emisija godine”, što su obavili s lakoćom i šarmom.

Pobjednik ove prestižne kategorije je emisija “Plesnjak”, koja se emitira na Radio Sljemenu.

Uz Plesnjak, nominirani u kategoriji Radijska emisija godine bili su: Aftershock s Yammat FM-a, Andromeda Drugog programa Hrvatskog radija, Dobra priča nedjeljom Radio Istre, Uhvati ritam s bravo! radija.

Večer je prošla u znaku pozitivnih emocija, a Godec i Rašić još jednom su pokazali zašto su publika i fanovi obožavaju njihovu kombinaciju elegancije i duhovitosti.

