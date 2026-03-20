FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PUBLIKA U EKSTAZI

Gospoda Savršeni dodijelili prestižnu nagradu: Karlo i Petar zablistali na Večernjakovoj ruži

×
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Večeras su Karlo Godec i Petar Rašić, popularni zvijezde RTL-ovog reality showa Gospodin Savršeni, oduševili publiku na dodjeli Večernjakove ruže dok su dodjeljivali nagradu u kategoriji Radijska emisija godine

20.3.2026.
21:59
Hot.hr
Neva Zganec/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Večeras je atmosfera na dodjeli Večernjakove ruže bila posebno vesela, a jedan od najupečatljivijih trenutaka pripao je popularnim zvijezdama RTL-ovog reality showa Gospodin Savršeni – Karlu Godecu i Petru Rašiću.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Elegantni i simpatični, Godec i Rašić izašli su na binu s osmijehom i svojom karizmom odmah osvojili publiku. Njihov zadatak večeras bio je otkriti pobjednika u kategoriji “Radijska emisija godine”, što su obavili s lakoćom i šarmom.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Pobjednik ove prestižne kategorije je emisija “Plesnjak”, koja se emitira na Radio Sljemenu. 

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Uz Plesnjak, nominirani u kategoriji Radijska emisija godine bili su: Aftershock s Yammat FM-a, Andromeda Drugog programa Hrvatskog radija, Dobra priča nedjeljom Radio Istre, Uhvati ritam s bravo! radija.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Večer je prošla u znaku pozitivnih emocija, a Godec i Rašić još jednom su pokazali zašto su publika i fanovi obožavaju njihovu kombinaciju elegancije i duhovitosti.

Gospodin SavršeniPetar RašićKarlo GodecVeČernjakova RuŽa
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike