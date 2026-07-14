Godinama je bio u braku s Megan Fox, a sada priznao: 'Privukao me samo njezin izgled'

Godinama su Brian Austin Green (52) i Megan Fox (40) slovili za jedan od najintrigantnijih i najljepših parova Hollywooda. Njihova veza, koja je započela kada je ona imala tek 18, a on 30 godina, bila je ispunjena strastvenim usponima i bolnim padovima, dvama vjenčanjima i troje djece. Iako su se razveli još 2021. godine, zvijezda serije "Beverly Hills, 90210" tek je sada otvoreno progovorila o razlozima njihova kraha.

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Početak vođen isključivo fizičkom privlačnošću

U nedavnom, iznimno iskrenom gostovanju u podcastu "I Do, Part 2", Green je priznao kako je njegov pristup vezama, uključujući i onu s Megan, bio fundamentalno pogrešan. "Moja bivša supruga i ja bili smo zajedno gotovo 15 godina. U braku smo bili gotovo deset godina, a ja sam se vodio isključivo fizičkom privlačnošću", izjavio je glumac, ne pokušavajući uljepšati stvarnost. Objasnio je kako je to bio njegov ustaljeni obrazac: "Prvo bi me netko fizički privukao, a onda bih oko te privlačnosti pokušavao izgraditi vezu."

Kad male stvari postanu nepremostive prepreke

Da je veza uistinu došla do točke pucanja, Green je shvatio kada su ga počele smetati naizgled beznačajne sitnice, koje su zapravo bile simptom daleko dubljih problema. U razgovoru sa svojom kolegicom iz "Beverly Hillsa", Tori Spelling, u njezinom podcastu "misSPELLING", prisjetio se trenutka kada je shvatio da je brak gotov. Spelling je spomenula kako joj se Megan jednom požalila na način na koji Brian žvače. "Iskreno mislim da je to sa žvakanjem bio samo znak da je došla do točke kada stvari više nisu bile dobre, pa ju je sve počelo živcirati", objasnio je Green.

Taj, naizgled banalan, problem bio je pokazatelj da je nestalo temeljne tolerancije i privrženosti.

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Put iscjeljenja i preuzimanja odgovornosti

Razvod, koji je finaliziran 2021. godine, bio je bolan, ali i prijeko potreban poziv na buđenje. Green se našao u ulozi samohranog oca trojice sinova koje ima s Fox; Noah, Bodhi i Journey, uz najstarijeg sina Kassiusa iz prijašnje veze. "Bio sam razveden, što nisam očekivao. Znao sam da ne želim ponavljati stvari koje sam činio prije", priznao je. To ga je potaknulo da krene na terapiju kako bi shvatio koje je to "toksične elemente" unosio u svoje odnose.

Nova ljubav izgrađena na prijateljstvu

Nakon razvoda Green je potražio stručnu pomoć kako bi bolje razumio vlastite obrasce ponašanja u vezama. Danas je u vezi sa zaručnicom Sharnom Burgess (41), s kojom ima sina, a tvrdi da je upravo kroz taj odnos naučio koliko su prijateljstvo i međusobno poštovanje važni za uspješnu vezu.

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