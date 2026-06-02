Glumac iz serije Twin Peaks iznenada umro u 45. godini

U 45. godini iznenada je preminuo Owain Rhys Davies glumac iz serije "Twin Peaks: The Return", piše BBC.

Davies, rođen u Cardiffu, preminuo je „iznenada, prirodno i mirno“, objavio je njegov brat Rhodri Davies na Instagramu.

„Nevjerojatno sam ponosan na svog brata. Znamo da će ovaj gubitak pogoditi velik broj ljudi, a utjehu pronalazimo u spoznaji koliko je bio voljen“, napisao je Rhodri.

Dodao je kako još uvijek postoje „pitanja na koja nema odgovora u vezi s okolnostima njegove smrti“, no zamolio je javnost da poštuje privatnost obitelji u ovim teškim trenucima.

Najpoznatiji po ulozi agenta Wilsona

Owain Rhys Davies najpoznatiji je po ulozi agenta Wilsona u obnovljenoj verziji kultne serije Twin Peaks, koju su 2017. godine vratili autori David Lynch i Mark Frost. Riječ je o nastavku popularne serije iz 1990-ih, koja je stekla status televizijskog fenomena.

Tijekom karijere Davies je ostvario zapažene uloge i u drugim projektima. Pojavio se u Netflixovoj znanstvenofantastičnoj drami The OA, uz Brit Marling i Jasona Isaacsa, kao i u filmu Alice Through the Looking Glass te horor-satiri A Serial Killer’s Guide To Life.

Oproštaji kolega i kazališne zajednice

Na službenoj Instagram stranici serije Twin Peaks objavljena je poruka sućuti:

„Naše misli su uz njegovu obitelj, prijatelje i sve koji su ga poznavali i voljeli. Hvala ti što si bio dio svijeta Twin Peaksa, agente Wilson.“

Počast glumcu odalo je i Velško nacionalno kazalište, istaknuvši njegov značajan doprinos umjetnosti:

„Owain je bio izniman talent čiji je rad obogatio velško kazalište i televiziju. Njegov doprinos izvedbenim umjetnostima pamtit će publika, kolege i prijatelji. Njegova strast, kreativnost i predanost glumačkom pozivu ostavili su trajan trag u kulturnom životu Walesa.

Velška umjetnička zajednica osiromašena je njegovim odlaskom, a možemo samo zamisliti koliko bi još priča ispričao tijekom svoje karijere.“

Poruku su zaključili velškim riječima: „Cysga'n dawel, Owain“ („Počivaj u miru, Owain“).