Ted (51) iz 'Kako sam upoznao vašu majku' u tajnosti postao tata: 'Jako sam zahvalan'

Glumac Josh Radnor (51), kojeg publika najbolje pamti po ulozi vječnog romantičara Teda Mosbyja u kultnoj seriji "Kako sam upoznao vašu majku", podijelio je s obožavateljima najsretniju vijest. On i njegova supruga Jordana Jacobs postali su roditelji dječaka, a glumac je na svom Instagram profilu objavio prve, dirljive fotografije prinove koje su raznježile njegove pratitelje.

U objavi koja je brzo prikupila brojne čestitke, Radnor je otkrio da je prinova stigla u njihov dom prije nekoliko mjeseci, no par je odlučio neko vrijeme zadržati sretnu vijest za sebe. Uz seriju intimnih fotografija, na kojima pozira sa sinom u naručju, kao i ona na kojoj beba spava na njegovoj gitari, glumac je podijelio i nekoliko simpatičnih detalja o novom članu obitelji.

"Dakle, moja supruga i ja dobili smo dijete prije nekoliko mjeseci", započeo je Radnor. "Evo što znamo do sada: njegov osmijeh obasja sobu. Super je pažljiv i promišljen. Hipnotiziran je kad mu sviram pjesme na gitari. Misli da je riječ 'baba ghanoush' urnebesna." Glumac je opisao sina kao "potpuno oduševljenje" te istaknuo koliko su on i supruga Jordana presretni što je stigao. Svoju objavu zaključio je riječima o roditeljstvu: "Kakva divlja, predivna, iscrpljujuća inicijacija koja otvara srce. Jako sam zahvalan."

Od Teda Mosbyja do obiteljskog čovjeka

Ova vijest predstavlja sretan završetak privatne potrage za ljubavlju, koja je na neki način preslikala put njegovog najpoznatijeg lika. Dok je Ted Mosby proveo devet sezona serije tražeći "onu pravu", Josh Radnor je svoju sreću pronašao uz kliničku psihologinju Jordanu Jacobs, s kojom se vjenčao u siječnju 2024. godine na snježnoj ceremoniji u New Yorku. Zanimljivo je da je glumac vijest o prinovi prvi put ležerno spomenuo nekoliko tjedana ranije u svom podcastu How We Made Your Mother, koji vodi zajedno s autorom serije Craigom Thomasom.

Obožavatelji su s oduševljenjem dočekali vijest, a komentari ispod objave bili su ispunjeni čestitkama i lijepim željama. Mnogi su povukli paralelu sa serijom, a jedan od komentara koji se posebno istaknuo bio je: "Ona izgleda kao Tracy", aludirajući na sličnost njegove supruge s glumicom koja je utjelovila Tedovu ženu u seriji.

