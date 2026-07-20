Glumac iz Top Guna uživa na Visu, oduševio ga neobičan detalj: 'Moram čuti priču iza ovoga'

Američki glumac Jay Ellis (44), najpoznatiji po ulogama u HBO-ovoj seriji "Nesigurna" i blockbusteru "Top Gun: Maverick", ovog je ljeta za odmor odabrao hrvatsku obalu. Svoje je pratitelje na Instagramu oduševio nizom fotografija i videa s otoka Visa, no osim prirodnih ljepota i gastronomske ponude, pažnju mu je privukao jedan neobičan prizor.

Vjenčanje, guštanje i neobičan prizor

Kroz seriju od šesnaest fotografija i videa, Ellis je dokumentirao svoj odmor na Jadranu. Snimke otkrivaju uživanje u vožnji gliserom, kupanje u moru i opuštanje na stjenovitoj plaži uz knjigu "The Hero's Journey" Josepha Campbella. Glumac je podijelio i fotografiju raskošnog mediteranskog objeda, opisavši ga kao "jednu od najboljih riba ovog ljeta".

Vrhunac njegovog boravka na Visu bilo je vjenčanje prijatelja Vanje i Rohana, a veselu atmosferu s proslave također je podijelio sa svojim pratiteljima. Ipak, ono što ga je najviše zaintrigiralo bio je prizor u jednoj od viških kala. "Vis, Hrvatska, ima košarkaški obruč pričvršćen za 500 godina star zid - stariji nego što se sport vjerojatno čini", napisao je u opisu objave, dodavši u komentarima molbu: "Ako netko zna priču iza ovog obruča, moram je čuti!".

Od Hollywooda do dalmatinskih kala

Ellisu, čini se, odmor u Hrvatskoj dobro dođe usred brojnih profesionalnih angažmana. Nedavno je promovirao novu humorističnu seriju "Not Suitable for Work", a uskoro ga očekuju uloge u serijama "The Rookie: North" i "All Her Fault". Opuštene trenutke na Jadranu glumac provodi uz podršku obitelji, a poznato je da je od 2022. godine u sretnom braku sa srpskom glumicom i manekenkom Ninom Seničar (40).

Foto: David Fisher/Shutterstock Editorial/Profimedia