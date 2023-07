Glumac Dennis Quaid oslanjao se na svoju vjeru u najtežim vremenima.

“Zahvalan sam što sam još uvijek ovdje, zahvalan sam što sam živ stvarno svaki dan,” rekao je glumac i glazbenik Dennis Quaid. "Važno je stvarno uživati u svojoj vožnji u životu koliko god možete, jer postoji mnogo izazova i stvari koje treba srušiti."

Za Quaida ti su izazovi uključivali borbe s ovisnošću. Nakon što se proslavio kao jedna od najsvestranijih zvijezda Hollywooda, Quaid se prijavio na rehabilitaciju.

“Sjećam se da sam otišao kući i imao nekakvo iskustvo bijele svjetlosti da sam se vidio ili mrtav ili u zatvoru ili kako gubim sve što sam imao, a nisam to želio,” prisjeća se.

Ono što ga je spasilo bio je povratak svojim kršćanskim korijenima. Ovisnost tjera ljude "da popune rupu u nama", objašnjava Quaid. "Kada završite s ovisnošću, treba vam nešto što će popuniti tu rupu, nešto što stvarno djeluje, zar ne?"

Godine 1990. napisao je pjesmu utemeljenu na vjeri “On My Way to Heaven” za svoju majku Juanitu — “kako bi joj dao do znanja da sam dobro, jer prije toga nisam bio dobro”, sjeća se. I počeo je ponovno čitati Bibliju, kao i Bhagavad Gitu, Kuran i druge vjerske tekstove.

Sada otac troje djece objavljuje novi album pod nazivom "Fallen: A Gospel Record For Sinners".

“Odrastao sam u baptističkoj crkvi; Volim himne kojih se sjećam iz djetinjstva,” kaže. “Pjesme su samorefleksije i samoispitivanja, a ne crkvene. Svi mi imamo odnos s Bogom, bez obzira jeste li kršćani ili ne.”

U braku s Laurom Savoie (30) je od 2020., ponosni je otac glumca Jacka Quaida (31) (s bivšom Meg Ryan) i blizanaca Thomasa i Zoe (15) (s bivšom Kimberly Buffington). “Najsretniji sam u životu”, kaže.

Na pitanje kako su ga njegovi problemi s ovisnošću oblikovali kao čovjeka kakav je danas, Quaid je rekao. "To je borba", kaže. “Svi mi tražimo životnu radost, a droga vam to daje. Na kraju vam to postaje problem. To je zapravo ono što tražimo, radost života, koja je naš dar, zapravo, odnos s Bogom koji svi imamo. To je u osnovi, radost što smo živi.”