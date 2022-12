Anthony Hopkins (84) i Abigail (54) su prije nekoliko godina prekinuli svaki kontakt, a glumac o tome ne govori čak ni najbližim prijateljima.

Pokušaj da se natjera da priča o tome javno, završio se tako što se Hopkins zakleo da u intervjuima više neće pričati o kćeri.

Ne priča ni sa kime o kćeri

"Svatko tko mu je blizak zna da on ne govori o Abigail", rekao je svojevremeno njegov prijatelj za "Daily Mail" pa dodao: "Anthony se godinama borio s demonima, sada se osjeća dobro i tu ranu ne želi ponovno otvarati, bar ne u javnosti".

Za veliki broj njegovih obožavatelja je možda i iznenađujuća činjenica da Anthony ima kćer.

Anthony Hopkins ne zna što se događa s njegovim djetetom. Tijekom skandaloznog intervjua za "Radio Times" prije dvije godine, na pitanje je li postao djed, odgovorio je: "Nemam pojma, ljudi se razilaze, obitelji se razdvajaju, nastavite sa svojim životom", a potom je dodao: "Ne zanima me ni na ovaj, ni na onaj način. Ne morate voljeti obitelj, djeca ne vole svoje očeve. Ne morate se voljeti".

Na konstataciju da su njegove riječi hladne, rekao je: "Pa hladne su, život je takav".

Pokušali su ga pomiriti s kćeri

Supruga je pokušavala pomiriti slavnog glumca s kćeri, ali bezuspješno.

Abigail se 1990. odlučila baviti glumom. Bilo je to poput zemljotresa za Anthonyja, koji joj je ponudio manje uloge u filmovima "Shadowlands" i "The Remains Of The Day". Tada je izgledalo kao da su popravili odnos, ali prijatelji ne znaju zašto su se ponovno udaljili.

Treća supruga je pokušala pomiriti glumca s kćeri, ali je razdor među njima ostao.

Anthony Hopkins nalazi se u sjajnoj formi, za što je njegova Stella zaslužna u velikoj mjeri. Sve je u njegovom životu savršeno, osim odnosa s kćeri. Ono što se svakako može primijetiti je koliko mu njegova kći Abigail fizički sliči.