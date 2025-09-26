'Glasine o mojoj smrti su pretjerane': Oglasila se ikona 'Zvjezdanih staza' nakon što je završio u bolnici

Obožavatelji legendarnog glumca iz serijala Zvjezdane staze, Williama Shatnera (94) proteklog su tjedna ostali zabrinuti kada je TMZ objavio da je završio u bolnici zbog. Prema pisanju TMZ-a, glumac je navodno naišao na problem s razinom šećera u krvi u svom domu u Los Angelesu te je prevezen u bolnicu.

No, Shatner se brzo oglasio i smirio situaciju. Na X-u je poručio da je dobro te da je cijela drama nastala zbog običnog pretjerivanja u hrani i piću. Dodao je i jasnu poruku:

''Ne vjerujte medijima, kao ni umjetnoj inteligenciji.''

I over indulged. I thank you all for caring but I’m perfectly fine. I keep telling you all: don’t trust tabloids or AI! 😉 pic.twitter.com/p1jC202kAx — William Shatner (@WilliamShatner) September 25, 2025

Uz to je objavio i šaljivu fotografiju u stilu Marka Twaina uz opis: 'Glasine o mojoj smrti uvelike su pretjerane.'

Podsjetimo da je William Shatner karijeru započeo još pedesetih godina prošlog stoljeća, a svjetsku slavu stekao je ulogom kapetana Jamesa T. Kirka u seriji Zvjezdane staze koja se prikazivala od 1966. do 1969. godine. Ta uloga donijela mu je status ikone.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Dosta im prirode, zaželjele se grada: Krdo divljih svinja snimljeno jutros u Zagrebu!