'Glasine o mojoj smrti su pretjerane': Oglasila se ikona 'Zvjezdanih staza' nakon što je završio u bolnici
Foto: Profimedia

William je navodno naišao na problem s razinom šećera

26.9.2025.
12:06
Obožavatelji legendarnog glumca iz serijala Zvjezdane staze, Williama Shatnera (94) proteklog su tjedna ostali zabrinuti kada je TMZ objavio da je završio u bolnici zbog. Prema pisanju TMZ-a, glumac je navodno naišao na problem s razinom šećera u krvi u svom domu u Los Angelesu te je prevezen u bolnicu.

No, Shatner se brzo oglasio i smirio situaciju. Na X-u je poručio da je dobro te da je cijela drama nastala zbog običnog pretjerivanja u hrani i piću. Dodao je i jasnu poruku:

''Ne vjerujte medijima, kao ni umjetnoj inteligenciji.''

 

 

Uz to je objavio i šaljivu fotografiju u stilu Marka Twaina uz opis: 'Glasine o mojoj smrti uvelike su pretjerane.'

Podsjetimo da je William Shatner karijeru započeo još pedesetih godina prošlog stoljeća, a svjetsku slavu stekao je ulogom kapetana Jamesa T. Kirka u seriji Zvjezdane staze koja se prikazivala od 1966. do 1969. godine. Ta uloga donijela mu je status ikone.

'Glasine o mojoj smrti su pretjerane': Oglasila se ikona 'Zvjezdanih staza' nakon što je završio u bolnici