Sjećate li se Rine iz 'Big Brothera'? Prije 17 godina žarila i palila, a onda naprasno 'nestala'

Prije točno 17 godina hrvatska publika bila je prikovana uz ekrane zbog tadašnje 5. sezone reality showa Big Brother, prve koja se snimala u egzotičnom Tajlandu. Fotografije finalista iz tog razdoblja ponovno su izazvale val nostalgije i podsjetile na sezonu koja je mnogima ostala jedna od najuzbudljivijih u povijesti domaćih realityja.

Teško je govoriti o tajlandskoj sezoni, a ne spomenuti Rinu Dehni, koja je bez sumnje bila njezina najveća zvijezda. Atraktivna, temperamentna i uvijek spremna reći što misli, Rina je svojim vrckavim karakterom i britkim jezikom unosila energiju u kuću i redovito dizala prašinu među sustanarima.

Posebno su ostali upamćeni njezini brojni konflikti, ali i strastveni trenuci, među kojima se najviše prepričavao onaj s fatalnim Ivanom Mitrovićem Mrkvicom u jacuzziju – scena koja je postala jedan od najgledanijih i najkomentiranijih trenutaka cijele sezone. Upravo zahvaljujući takvim situacijama, Rina je brzo prerasla okvire obične kandidatkinje i postala simbol tajlandske sezone Big Brothera.

Snimala se za Playboy

Popularnost joj je donijela i brojne ponude izvan kuće, uključujući i onu za snimanje za Playboy, čime joj se, kako je tada sama priznala, ostvario djevojački san. „Svaka bi žena poželjela biti na mom mjestu“, izjavila je u to vrijeme, ne skrivajući zadovoljstvo naglom slavom.

Nakon kratkog, ali intenzivnog medijskog razdoblja, Rina se povukla iz javnosti i nastavila miran život u Rijeci. Ipak, njezin pustolovni duh ponovno ju je vratio pred kamere u emisiji ‘Mijenjam ženu’, gdje je još jednom pokazala svoj osebujan karakter. Sudjelovala je i u celebrity izdanju Big Brothera, no od tada je prošlo već osam godina.

Danas se čini kako je atraktivna plavuša odlučila živjeti daleko od reflektora, dok se publika s nostalgijom prisjeća sezone koja je obilježila jednu televizijsku eru. Hoće li se Rina Dehni ikada ponovno vratiti na male ekrane ili je njezin reality put zauvijek završen, ostaje vidjeti – ali jedno je sigurno: tajlandski Big Brother i dalje ima posebno mjesto u sjećanju gledatelja.

