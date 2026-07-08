Gimnastičarka poljubila dvogodišnjeg sina u usta pa podijelila javnost: Dirljivo ili neprimjereno?

Olimpijska gimnastičarka Shawn Johnson (34) privukla je veliku pažnju javnosti objavom na društvenim mrežama. Naime, na svoj Instagram profil objavila je videozapis u kojem ljubi svog dvogodišnjeg sina u usta. Snimka je nastala za američki Dan neovisnosti 4.srpnja dok su Johnson i njezin sin sa ostatkom obitelji uživali na brodu. Johnson je uz video napisala: "Kakav poljubac!! Hahahaha ovaj je tip izletio niotkuda!!", no objava je izazvala podijeljene reakcije.

Granice obiteljske bliskosti ili običan izraz ljubavi?

Dok su mnogi prizor smatrali dirljivim, dio korisnika izrazio je zabrinutost i doveo u pitanje primjerenost takvog poljupca. "Suprug i ja nikad nismo ljubili kćer u usta. Ljubimo je u obraze, čelo, nos, bradu, bilo gdje, ali ne u usta. Smatramo da je rano učenje o granicama vrlo važno", napisala je jedna korisnica.

S druge strane, brojni korisnici stali su u obranu gimnastičarke, tvrdeći kako u njihovom poljupcu nema ništa neobično te da to pokazuje posebnu povezanost majke i sina. Neki od njih složili su se kako je takvo ponašanje uobičajeno za dječju dob: “ Preslatka mi je ta snažna ljubav prema mami! Moj najmlađi je bio isti, toliko me duboko volio! I danas sa sedam godina je velika mamina maza, svaki dan će mi davati poljupce i zaista se prepustiti toj ljubavi", jedan je od komentara. Johnson se na kritike nije oglašavala.

Shawn Johnson sa suprugom Andrewom Eastom osim dvogodišnjeg Barretta ima i šestogodišnju kćer Drew Hazel te četverogodišnjeg sina Jetta Jamesa.